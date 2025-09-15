Topo

Wall Street fecha em alta antes da reunião do Fed enquanto Tesla e Alphabet sobem

15/09/2025 17h16

Por Abigail Summerville e Ragini Mathur

(Reuters) - Os três principais índices acionários dos Estados Unidos fecharam em alta nesta segunda-feira, com os índices S&P 500 e Nasdaq atingindo recordes intradiários, enquanto investidores aguardam a reunião crucial de política monetária do Federal Reserve nesta semana.

De acordo com dados preliminares, o S&P 500 ganhou 0,49%, para 6.616,35 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq avançou 0,95%, para 22.350,48 pontos. O Dow Jones subiu 0,13%, para 45.892,90 pontos.

