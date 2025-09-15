Sob nova ameaça dos EUA, Padilha segue sem visto a 7 dias de evento na ONU

O governo norte-americano ainda não concedeu o visto diplomático ao ministro da Saúde, Alexandre Padilha, para participar dos eventos da ONU (Organização das Nações Unidas) na semana que vem.

O que aconteceu

Padilha deverá integrar a comitiva do presidente Lula (PT). A partida está programada para o próximo domingo (20), para que o presidente participe da abertura da Assembleia-Geral da ONU, em Nova York, na terça (23). Tradicionalmente, o Brasil é o primeiro a discursar.

O ministro não tem visto desde 2024. Sua esposa e sua filha foram alvo de sanções no mês passado, pouco depois que outros servidores do ministério também tiveram seus vistos suspensos.

Padilha considera que o visto deve sair. Ele pretende participar da conferência da Opas (Organização Pan-Americana da Saúde), também sediada em Nova York, como representante oficial do governo brasileiro, mas tem tratado a situação com ironia. "Eu não tenho intenção nenhuma de ir para a Disney", disse à imprensa, após as sanções à sua família.

Mais sanções à vista. Em entrevista à rede Fox News, o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, afirmou que novas sanções serão implementadas contra o Brasil como resposta à condenação de Jair Bolsonaro pelo STF (Supremo Tribunal Federal). O anúncio, segundo ele, deve ocorrer na próxima semana. Bolsonaro foi condenado com 27 anos e três meses de prisão. Ainda cabem recursos.

O governo brasileiro segue negociando para que as autorizações sejam dadas. Segundo interlocutores do Planalto, outras autoridades brasileiras também não tiveram seus vistos liberados. Uma exceção é o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que conseguiu a liberação na semana passada.

O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, também teve seu visto revogado. Os ministros do STF, com exceção de André Mendonça, Kassio Nunes Marques e Luiz Fux, foram os primeiros alvos do governo norte-americano.