Visa anuncia Nuno Lopes Alves como presidente para América Latina; Rodrigo Cury assume Brasil

A Visa anunciou Nuno Lopes Alves como novo presidente regional para América Latina e Caribe. Ele sucede a Eduardo Coello, que assumirá uma nova função como presidente do conselho para a região.

Há oito anos na Visa, Alves estava desde 2021 como diretor geral da Visa Brasil. O cargo agora será ocupado por Rodrigo Cury.

O novo presidente regional tem mais de 25 anos no setor bancário e de pagamentos, com passagem por cargos de liderança em empresas como Accenture e Barclays.

Alves ficará sediado em Miami e deverá assumir sua nova função em 1º de outubro. Ele se reportará a Oliver Jenkyn, presidente de mercados globais da companhia. Coello, que ingressou na Visa há mais de duas décadas e lidera a região de América Latina e Caribe desde 2015, apoiará essa transição enquanto assume sua nova posição. O posto de presidente do conselho, recém-criado, terá como foco o contato com autoridades governamentais e líderes do setor, aponta a empresa em nota.

O novo líder da Visa Brasil, Rodrigo Cury, também tem mais de 25 anos de experiência como líder em bancos e empresas de pagamentos. Ele continuará sediado em São Paulo, onde comanda até então a área de desenvolvimento de negócios com grupos privados para o Brasil desde que ingressou na Visa em 2024.