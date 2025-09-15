Topo

Notícias

Vendas de novas moradias na China caem 7%, em ritmo de queda mais acentuado

Pequim

15/09/2025 07h16

As vendas de novas moradias na China em valor caíram 7% entre janeiro e agosto ante igual período do ano passado, segundo dados do Escritório Nacional de Estatísticas (NBS, pela sigla em inglês) divulgados nesta segunda-feira, 15. Entre janeiro e julho, as vendas haviam registrado queda anual menor, de 6,2%.

As construções iniciadas - considerando-se tanto residências quanto propriedades comerciais - mostraram declínio anual de 19,5% de janeiro a agosto, ligeiramente mais acentuado o que o recuo de 19,4% observado até julho.

Os investimentos no desenvolvimento de projetos imobiliários, por sua vez, apresentaram contração anual de 12,9% nos primeiros oito meses do ano, maior do que a retração de 12% verificada de janeiro a julho.

Preço médio

O preço médio de novas moradias nas 70 maiores cidades da China caiu 3% em agosto ante igual mês do ano passado, segundo cálculos do The Wall Street Journal baseados em dados divulgados pelo Escritório Nacional de Estatísticas. Em julho, o preço médio havia diminuído em ritmo mais forte na comparação anual, de 3,4%.

No confronto mensal, o preço médio de novas moradias chinesas recuou 0,3% em agosto, repetindo a variação de julho, também de acordo com cálculos do WSJ. Fonte: Dow Jones Newswires.

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Participante de reality morre em acidente de paraquedas no Rio

Procon-SP amplia monitoramento de ligações indevidas

Julgamento de ex-soldado britânico que participou do 'Domingo Sangrento' de 1972 começa em Belfast

Rubio aborda com Netanyahu as consequências do ataque ao Catar e a situação em Gaza

Bombas de fragmentação deixaram mais de 1.200 mortos e feridos na Ucrânia desde 2022

EUA e China retomam negociações comerciais em Madri

Atividade industrial e consumo desaceleram na China em meio a dificuldades econômicas

Rússia culpa Ucrânia por intrusão de drone na Romênia

Série "Adolescência", que trouxe à tona masculinismo nas redes, é uma das grandes vencedoras do Emmy

'Adolescência' é o grande destaque do Emmy

SUS terá vacina contra vírus que causa bronquiolite: quem vai poder tomar?