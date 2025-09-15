'Pods Confiar': ilegais, vapes são anunciados em menus de iFood e Rappi

A propaganda e comercialização de cigarros eletrônicos são proibidas no Brasil. Mas páginas dentro de grandes plataformas como iFood e Rappi estão driblando a lei para vender os populares 'vapes' e 'pods' pela internet, à pronta entrega.

O que aconteceu

Os preços dos cigarros eletrônicos encontrados pela reportagem variam entre R$ 79 e R$ 300. Em uma das abordagens, uma loja encontrada no iFood oferece mais de 20 opções de aparelhos e quase uma centena de sabores — a gosto do usuário. O UOL negociou a compra a partir das lojas nos aplicativos nos primeiros dias de setembro.

A Anvisa veta a comercialização desses produtos. Em abril deste ano o órgão decidiu manter a proibição para fabricação, importação, comercialização, distribuição, armazenamento e transporte dos vapes — que tem nome oficial de DEFs (Dispositivos eletrônicos para fumar).

Uma simples busca em um dos aplicativos de entrega resulta na oferta de cigarros eletrônicos Imagem: Reprodução/UOL

Uma simples busca revelou a falha de fiscalização nos aplicativos. Bastou procurar por "Pod", "Ignite", "ignt" e "vape" no iFood e Rappi para conseguir acesso aos produtos. Ignite é uma popular marca de DEF.

No iFood, contas mascaram os cigarros eletrônicos. Para ter acesso ao produto, a pessoa deve fazer a busca em nome de uma tabacaria ou com os códigos estabelecidos para cigarro eletrônico, acessar a loja e chamar em um número WhatsApp apontado na capa do estabelecimento. Pelo app de mensagens, a negociação e a entrega são combinados.

Após encontrar uma loja que vende vape no iFood, o cliente é orientado a chamar pelo WhatsApp, onde modelos são oferecidos Imagem: Reprodução

No Rappi, é mais explícito e lojas com nomes sugestivos como "Pods Confiar" e "Pod 24h" oferecem os diversos modelos dos aparelhos. Uma encomenda para o centro de São Paulo, por exemplo, leva cerca de uma hora para chegar.

Dentro de um dos aplicativos os aparelhos aparecem para compra Imagem: Reprodução/UOL

O iFood disse que fiscaliza constantemente os estabelecimentos. A empresa diz que usa inteligência artificial e disponibiliza canais de denúncia aos clientes para derrubar contas que promovam a venda de produtos com nicotina.

A empresa fiscaliza constantemente os estabelecimentos para impedir que produtos não autorizados sejam comercializados no app. O iFood tem uma política clara que estabelece a proibição de qualquer parceiro comercializar itens não permitidos pela legislação, além de conteúdos discriminatórios ou impróprios.

Ferramentas de inteligência artificial têm ajudado a identificar as irregularidades e, sempre que isso acontece, as sanções, que vão desde a exclusão automática do item até o bloqueio dos estabelecimentos, são aplicadas. Vale ressaltar que a venda de cigarros eletrônicos não é permitida no app do iFood, assim como a comercialização online de cigarros, charutos, narguilés, ou quaisquer outros produtos que contenham tabaco ou nicotina em sua composição.

iFood, em nota

"Rappi facilita acesso aos cigarros eletrônicos", entende Justiça

A Justiça do Rio de Janeiro entendeu que o Rappi é responsável por facilitar o acesso aos cigarros eletrônicos no Brasil. Em decisão do dia 13 de agosto, a 22ª Câmara de Direito Privado determinou que o Rappi retirasse todas as ofertas de DEFs da plataforma em 48 horas, com pena de multa diária de R$ 10 mil em caso de descumprimento.

A decisão pode servir de base para responsabilização de outras plataformas de vendas online. Para a desembargadora Sônia de Fátima Dias, a intermediação dessas empresas promove uma cadeia de fornecimento.

Cigarros eletrônicos são anunciados dentro do aplicativo Rappi Imagem: Reprodução

O UOL entrou em contato com a empresa, mas ainda não obteve resposta. Caso haja manifestação, esta reportagem será atualizada.

Sites que fazem intermediação de vendas, como os marketplaces, desempenham um papel crucial na cadeia de consumo ao facilitar a transação entre consumidores e vendedores. Mesmo não sendo os produtores ou vendedores diretos, essas plataformas são responsáveis por assegurar que os produtos e serviços oferecidos sejam seguros e adequados para os consumidores

Decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro

Anvisa diz que há corresponsabilidade das empresas. Ao UOL, o órgão disse que é fundamental que as plataformas realizem controles mais rigorosos sobre o conteúdo e que vem realizando reuniões frequentes com as empresas para entender o que está sendo feito.

Os aplicativos de entrega devem possuir mecanismos de identificação e retirada imediata dos produtos irregulares divulgados em seus aplicativos. Caso não coíbam as condutas que ferem a legislação sanitária incorrem em omissão e, portanto, podem responder administrativamente pela conduta irregular.

Anvisa, em nota

Fácil acesso na internet

São cerca de 17 mil links de propagandas irregulares de cigarros eletrônicos. Os endereços envolvem plataformas de e-commerce em toda a internet sob domínio no Brasil. O dado é do FNCP (Fórum Nacional contra a Pirataria e Ilegalidade).

As empresas que controlam os algoritmos das propagandas e vendas deveriam barrar os vapes. Edson Vismona, presidente do FNCP, diz que as empresas só se manifestam sobre as irregularidades quando são provocadas: "empresas delegam para o cidadão fazer o controle e se aproveitam disso, 'se me disser onde está a irregularidade, a gente toma providência'. A empresa que domina o algoritmo tem condição de impedir a oferta."

É um absurdo o volume de ofertas. O vape é proibido, mas a proibição não serve para nada. O acesso a esse produto é facílimo. Pelos meios digitais, nas ruas, nas praias, nas baladas. Há um esforço do poder público de suspender ou cancelar CNPJ de lojas que vendam os produtos, mas é insuficiente.

Edson Vismona, presidente do FNCP

A Abifumo (Associação Brasileira da Indústria do Fumo) disse que vê com preocupação o comércio ilegal de cigarros eletrônicos. A associação é pró regulamentação do produto e acredita que o problema tem a ver com a falta de controle sanitário e restrição de venda. Visão contrária de Jaqueline Scholz, cardiologista e coordenadora da área de cardiologia do Programa de Tratamento do Tabagismo do Incor (Instituto do Coração).

A Abifumo defende uma regulamentação rigorosa para frear este cenário de descontrole, com a criação de regras claras para impedir o acesso de menores de idade e garantir parâmetros sanitários e de segurança estabelecidos pelas autoridades competentes.

Abifumo, em nota

Quando há a proibição, facilita a fiscalização. O cigarro é legal e é o produto mais contrabandeado. A legalização não acaba com isso. Tem que ter uma campanha de esclarecimento, como teve com a Lei Antifumo. Foi toda uma regulamentação de como seriam as punições. Cada estado vai se ver diante de cada infrator e vai decidir se o serviço vai ser suspenso. Aí tem que responsabilizar quem tá dando aval para pessoas iludirem os usuários, como nos casos dos aplicativos. Disfarçar a venda é uma infração.

Jaqueline Scholz, coordenadora da área de cardiologia do Programa de Tratamento do Tabagismo do Incor

Quando é detectada uma irregularidade, faz-se um dossiê de investigação, a fim de apurar a materialidade e autoria dos fatos. É solicitada a retirada imediata do conteúdo. No caso de comprovação de infração à legislação sanitária e a identificação da autoria é realizada a autuação dos responsáveis.

Anvisa, em nota

Questões de saúde

Cigarros eletrônicos funcionam com o aquecimento de um líquido com nicotina e outros produtos químicos. O dispositivo transforma todas as substâncias em vapor para ser inalado, sem que haja combustão de tabaco.

Usuários de cigarro eletrônico têm níveis de nicotina até seis vezes maiores do que fumantes de cigarro convencional. Os dados são de uma pesquisa publicada no ano passado pelo InCor (Instituto do Coração) com 400 indivíduos em São Paulo.

Quem fuma o cigarro eletrônico dá mais tragadas do que o fumante tradicional. Ainda de acordo com o InCor, um consumidor de vape costuma dar, em média, mais de 1.500 puxadas, enquanto o de cigarro, 200.

Vapes são muito populares entre jovens. Entre os usuários dos aparelhos, 52% têm entre 18 e 15 anos. De todos os entrevistados, 60% começaram a fumar por curiosidade. A pesquisa ainda apontou que existe fortes relações entre o uso dos aparelhos e distúrbios de ansiedade e depressão.