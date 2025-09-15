Topo

Veja vídeo do momento em que delegado inimigo número 1 do PCC é morto em SP

do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

15/09/2025 20h43

O delegado Ruy Ferraz Fontes, considerado o inimigo número um do PCC (Primeiro Comando da Capital), foi morto a tiros nesta segunda-feira na Praia Grande, na Baixada Santista, em São Paulo.

O que aconteceu

Assassinato foi registrado por câmeras de segurança. As imagens mostram o momento em que criminosos fortemente armados dentro de uma SUV preta perseguem o delegado, que dirigia um Fiat Argo preto.

Fontes tentava fugir quando o veículo dele bateu em um ônibus e capotou. Nesse instante, três criminosos armados com fuzil desceram do SUV e efetuaram diversos disparos no carro do delegado. Na sequência, os criminosos voltaram para a SUV e fugiram.

Pelo menos quatro suspeitos participaram da execução. Além dos três homens que aparecem armados, um quarto pilotava o veículo. Ele não é visto nas imagens. Até o momento, ninguém foi preso.

Ruy Ferraz Fontes já atuou como delegado-geral de São Paulo. Entretanto, atualmente ele estava aposentado e exercia o cargo de secretário da Administração em Praia Grande.

Quando era delegado da PCSP, a equipe dele indiciou todos os líderes do PCC no início dos anos 2000 por formação de quadrilha. Por conta disso, os criminosos foram mandados para RDD (Regime Disciplinar Diferenciado) no CRP (Centro de Readaptação Penitenciária) de Presidente Bernardes, inaugurado em abril de 2002 para abrigar integrantes de facções criminosas.

Um desses presos era Marco Willians Herbas Camacho, o Marcola, 57, apontado como chefe máximo da organização criminosa, hoje elevada ao nível de máfia, a primeira do Brasil, segundo o MPSP (Ministério Público do Estado de São Paulo). Ele também prendeu mulheres de líderes do PCC, como Aurinete Carlos Félix, casada com César Roriz Silva, o Cesinha, e Petronilha de Carvalho, esposa de José Márcio Felício, o Geleião, ambos fundadores do PCC e já mortos.

Foi Fontes quem divulgou os primeiros organogramas do PCC, com Marcola, Cesinha e Geleião no topo. Fontes, durante muitos anos, recebeu ameaças de morte de integrantes do crime organizado.

Entre 2019 e 2022, Fontes exerceu o cargo de delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo. Além de ser inimigo do PCC, ele também tinha muitos rivais na própria corporação onde sempre atuou.

