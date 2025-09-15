Valor do salário mínimo de 2025 é R$ 106 maior que o do ano passado; veja

O salário mínimo nacional atualizado passou a ser creditado nas contas dos trabalhadores em fevereiro, já com o valor corrigido para R$ 1.518,00.

O que aconteceu

Embora o reajuste esteja válido desde janeiro, o depósito só acontece no mês seguinte ao trabalhado, o que explica a entrada do novo valor apenas agora no contracheque.

O salário mínimo corresponde ao menor valor mensal que um empregado pode receber legalmente pelo serviço prestado. Ele também serve de referência para benefícios previdenciários, trabalhistas e programas assistenciais administrados pelo governo federal.

O montante de R$ 1.518 representa um acréscimo de R$ 106, ou seja, uma alta de 7,5% em relação ao valor anterior, superando a inflação do período. Mesmo assim, o número ficou abaixo do esperado por conta do corte de gastos aprovado no fim de 2024.

Alteração na regra de cálculo

Antes, o piso nacional era definido pela soma da inflação medida pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) — geralmente mais favorável ao trabalhador do que o IPCA, índice oficial de inflação — com a variação do PIB (Produto Interno Bruto). Seguindo essa metodologia, o valor chegaria a R$ 1.525.

A fórmula atual acrescentou um novo critério: o teto de crescimento das despesas públicas, limitado a 2,5%. Isso significa que, mesmo que o PIB apresente expansão superior, como 3,2%, o reajuste máximo aplicado será de 2,5%.

Como o salário mínimo serve de base para aposentadorias do INSS e para diversos programas sociais, há preocupação do governo em evitar aumentos mais elevados, que poderiam gerar forte impacto no orçamento em um cenário de ajuste fiscal.