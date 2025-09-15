Um em cada seis pais nos EUA rejeita o plano padrão de vacinação

Um em cada seis pais nos Estados Unidos evita ou adia o programa padrão de vacinação infantil, segundo uma pesquisa publicada nesta segunda-feira (15) que aponta falta de confiança nas imunizações e nas autoridades de saúde.

A pesquisa, realizada pelo jornal The Washington Post e pela ONG KFF com mais de 2.500 pais, destaca a crescente desconfiança dos americanos em relação às vacinas desde a pandemia de covid-19.

A pesquisa indicou que cerca de 9% decidiram não vacinar seus filhos contra poliomielite ou contra sarampo, caxumba e rubéola.

Especialistas em saúde pública alertam que essa tendência corre o risco de desencadear o retorno de doenças potencialmente fatais que a vacinação infantil rotineira eliminou em grande parte.

Os Estados Unidos experimentaram em 2025 o pior surto de sarampo em mais de 30 anos, com mais de 1.400 casos confirmados no total e três mortes.

A pesquisa também revelou que os pais que adiaram ou evitaram a vacinação de seus filhos tendem a ser brancos, conservadores, muito religiosos e, em alguns casos, educam seus filhos em casa.

A resistência às vacinas cresceu nos Estados Unidos nos últimos anos, alimentada em grande parte por afirmações desmentidas que vinculam as vacinas ao autismo.

Segundo a pesquisa, os pais mostraram-se ainda menos propensos a imunizar seus filhos contra a covid-19 ou a gripe: aproximadamente metade disse não ter vacinado seus filhos contra a gripe no ano passado, e 56% indicaram que não confiavam na segurança das vacinas contra a covid-19 para crianças.

O secretário de Saúde do presidente Donald Trump, o cético em vacinas Robert Kennedy Jr., iniciou uma profunda reforma na política de vacinação do país.

Ainda assim, a pesquisa mostrou que a maioria dos pais americanos apoia o programa de vacinação; 81% disseram que as escolas públicas deveriam continuar exigindo vacinas contra sarampo e poliomielite.

mdo/md/ad/mar/jc/aa

© Agence France-Presse