UE deve perder prazo da ONU para novas metas climáticas, mostra esboço

Por Kate Abnett e Virginia Furness

BRUXELAS (Reuters) - A União Europeia não espera chegar a um acordo sobre uma nova meta climática exigida pela ONU a tempo de cumprir um prazo-chave neste mês e, em vez disso, elaborou planos para apresentar uma meta temporária, a ser alterada posteriormente, mostrou um documento de negociação da UE visto pela Reuters.

Os países da UE enfrentam dificuldades para chegar a um acordo sobre uma nova meta climática para 2040, o que descarrilou os planos do bloco de apresentar uma meta para 2035 às Nações Unidas até o final deste mês para que todos os países o façam. A UE havia planejado derivar sua meta climática de 2035 da meta de 2040.

O rascunho do documento da UE visto pela Reuters mostrou que o bloco agora considera enviar uma "declaração de intenção" à ONU para 2035 -- indicando que será entre 66,3% e 72,5% de redução de emissões até 2035, em relação aos níveis de 1990.

A definição da meta final para 2035 da UE ficará para mais tarde, depois de um acordo sobre a meta climática para 2040, segundo o documento. Embaixadores dos países da UE discutirão na terça-feira a minuta, que ainda pode ser alterada durante as negociações.

A medida visa evitar que a UE esteja de mãos vazias na assembleia geral das Nações Unidas na próxima semana, onde, a pedido do secretário-geral da ONU, António Guterres, os países devem anunciar suas metas climáticas para impulsionar as negociações climáticas globais da COP30, em novembro.

Mas isso deixa em aberto a questão de quão ambiciosa será a meta final da UE -- e aumenta a probabilidade de que a UE fique atrás de outros grandes emissores, incluindo a China, na definição de sua nova meta climática.

(Reportagem de Kate Abnett, em Bruxelas, e Virginia Furness, em Londres)