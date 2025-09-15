Topo

Notícias

Trump tem como alvo Memphis na repressão ao crime e está de olho em Chicago

15/09/2025 18h05

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta segunda-feira planos para estabelecer uma "Força-Tarefa de Segurança de Memphis", modelada com base na repressão federal ao crime na capital do país, como parte de sua iniciativa mais ampla para combater a violência urbana.

Trump realizará uma cerimônia no Salão Oval nesta segunda-feira para assinar um memorando para estabelecer a força-tarefa. Ele disse que planeja tomar medidas semelhantes em Chicago em seguida.

(Reportagem de Nandita Bose e Jarrett Renshaw)

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Notícias

Trump tem como alvo Memphis na repressão ao crime e está de olho em Chicago

Preços do petróleo fecham em alta após ataques ucranianos na Rússia

Moraes cobra polícia do DF por demora para levar Bolsonaro para casa

Sánchez reitera 'profunda admiração' pelos protestos pró-palestinos na Volta da Espanha

Copa feminina de 2027 será 'oportunidade muito importante', diz lateral Tamires

Ave noturna misteriosa, que era considerada extinta, ressurge na Austrália

Processamento de soja nos EUA cai 3% em agosto ante julho mas é recorde para mês

Trump anuncia três mortos em novo ataque contra lancha com "narcoterroristas da Venezuela"

Liga dos Campeões começa com gigantes europeus à caça do PSG

Gilmar Mendes chama de 'incoerência' voto de Fux que absolveu Bolsonaro em julgamento do golpe

Otimismo dos mercados parece 'desconectado' das incertezas econômicas, diz estudo