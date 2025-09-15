Topo

Trump sobre orçamento: democratas querem paralisar o governo, mas falhar não é uma opção

15/09/2025

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira, 15, que os democratas desejam paralisar o governo, acrescentando que, para os republicanos, "falhar não é uma opção". "Os democratas querem que o governo feche. Os republicanos querem o governo funcionando. Os democratas amam o crime, os republicanos tornam nosso país seguro - nós odiamos o crime", escreveu Trump na Truth Social.

Segundo ele, os republicanos do Congresso, incluindo o líder John Thune e o presidente Mike Johnson, estão trabalhando em uma extensão de curto prazo do financiamento do governo para impedir que o "chorão" líder democrata no Senado, Chuck Schumer, realize uma paralisação.

"Em tempos como estes, os republicanos têm que se manter UNIDOS para lutar contra as exigências da esquerda radical democrata e votar "SIM!" nas duas votações necessárias para aprovar uma resolução contínua na Câmara dos Representantes", adicionou a postagem.

