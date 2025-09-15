Topo

Notícias

Trump reitera que Powell precisa cortar juros 'agora' e de forma mais agressiva

São Paulo

15/09/2025 10h21

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a dizer nesta segunda-feira, 15, que o presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, precisa voltar a cortar juros.

"'O muito atrasado' precisa cortar as taxas de juros agora, e com redução maior do que tinha em mente", reiterou Trump, em postagem na Truth Social, referindo-se a Powell e sugerindo que o Fed deveria cortar os juros de forma mais agressiva.

É amplamente esperado que o Fed corte os juros básicos dos EUA na quarta-feira, 17, no que seria a primeira redução este ano.

De modo geral, porém, o BC norte-americano não costuma fazer ajustes maiores do que de 25 pontos-base nas taxas.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Notícias

Reino Unido faz esquema de segurança 'nível rei Charles' para receber Trump

Charles III e Trump, duas personalidades opostas

Lula indicará mais dois nomes ao STM, que pode tirar patente de Bolsonaro

Temperatura máxima deve passar de 30ºC em São Paulo nesta semana

Reino Unido e EUA anunciarão acordos de tecnologia e energia durante a visita de Trump

China e EUA definem 'base' para acordo sobre o TikTok, anuncia secretário americano

Homem xinga e cospe em filha de Fachin na UFPR: 'Lixo comunista'

USDA eleva estimativas de produção para soja e milho nos EUA

Colômbia pode perder certificação dos EUA por combate às drogas

Privada de financiamento público, rádio local americana luta pela sobrevivência

'Parecia uma eternidade': cão sofre com ausência de irmão humano e viraliza