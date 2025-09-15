Topo

Trump pede corte "maior" nos juros antes da reunião do Fed

15/09/2025 10h33

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu nesta segunda-feira que o chair do Federal Reserve, Jerome Powell, promova um corte "maior" nas taxas de juros de referência e apontou para o mercado imobiliário em uma publicação na mídia social antes da reunião do banco central dos Estados Unidos nesta semana.

"'Tarde demais' DEVE CORTAR AS TAXAS DE JUROS, AGORA, E MAIS DO QUE ELE TINHA EM MENTE. O SETOR IMOBILIÁRIO VAI DISPARAR!!!", escreveu Trump, referindo-se a Powell.

(Reportagem de Doina Chiacu e Susan Heavey)

