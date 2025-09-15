Topo

Trump diz que EUA atacaram outra embarcação venezuelana de drogas, matando três pessoas

15/09/2025 17h22

WASHINGTON (Reuters) - O presidente norte-americano, Donald Trump, disse nesta segunda-feira que militares dos EUA realizaram um ataque a uma embarcação de um cartel de drogas venezuelano que estava a caminho dos Estados Unidos.

Ele disse que três homens foram mortos no ataque, acrescentando que o fato ocorreu em águas internacionais.

"Esta manhã, sob minhas ordens, as Forças Militares dos EUA realizaram um SEGUNDO Ataque Cinético contra cartéis do tráfico de drogas e narcoterroristas extraordinariamente violentos e positivamente identificados na área de responsabilidade do SOUTHCOM", disse Trump em um post no Truth Social.

"Esses cartéis de tráfico de drogas extremamente violentos representam uma ameaça à segurança nacional dos EUA, à política externa e aos interesses vitais dos EUA", disse Trump.

(Reportagem de Jasper Ward)

