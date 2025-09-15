Topo

Notícias

Trump diz que empresas e corporações não devem ser obrigadas a apresentar balanços trimestrais

15/09/2025 09h43

(Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pressionou nesta segunda-feira para que a Securities and Exchange Commission (SEC), órgão regulador do mercado de capitais nos EUA, pare de exigir relatórios de lucros trimestrais de empresas e corporações e, em vez disso, passe a exigir relatórios semestrais.

"Isso economizará dinheiro e permitirá que os executivos se concentrem na administração adequada de suas empresas", escreveu ele em um post no Truth Social.

"Você já ouviu a afirmação de que a China tem uma visão de 50 a 100 anos sobre a administração de uma empresa, enquanto nós administramos nossas empresas trimestralmente? Nada bom!!!"

O presidente republicano havia solicitado à SEC que considerasse a eliminação das exigências para empresas de capital aberto durante seu primeiro mandato na Casa Branca, de 2017 a 2021.

(Reportagem de Brendan O'Brien e Doina Chiacu)

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Notícias

Exportação de cafés especiais do Brasil aos EUA despenca com tarifaço de Trump

Acordo entre EUA e China prevê que TikTok tenha proprietário americano, afirma secretário do Tesouro

Sueco Armand Duplantis bate o recorde mundial do salto com vara com 6,30 metros

Governo não criou benefício exclusivo para dependentes de álcool

DNA encontrado na cena do assassinato de Kirk coincide com o do suspeito, diz FBI

Sánchez reitera sua 'profunda admiração' pelos protestos pró-palestinos na Volta da Espanha

Sul-coreanos são 'bem-vindos a treinar nosso povo', diz Trump após prisões

Munições de fragmentação causam mais de 1.200 vítimas civis na guerra da Ucrânia, diz monitor global

Sobreviventes de terremoto no Marrocos pedem mais ajuda em meio à alta do gasto com Copa do Mundo

Reino Unido faz esquema de segurança 'nível rei Charles' para receber Trump

Charles III e Trump, duas personalidades opostas