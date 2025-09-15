Trump diz que empresas e corporações não devem ser obrigadas a apresentar balanços trimestrais

(Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pressionou nesta segunda-feira para que a Securities and Exchange Commission (SEC), órgão regulador do mercado de capitais nos EUA, pare de exigir relatórios de lucros trimestrais de empresas e corporações e, em vez disso, passe a exigir relatórios semestrais.

"Isso economizará dinheiro e permitirá que os executivos se concentrem na administração adequada de suas empresas", escreveu ele em um post no Truth Social.

"Você já ouviu a afirmação de que a China tem uma visão de 50 a 100 anos sobre a administração de uma empresa, enquanto nós administramos nossas empresas trimestralmente? Nada bom!!!"

O presidente republicano havia solicitado à SEC que considerasse a eliminação das exigências para empresas de capital aberto durante seu primeiro mandato na Casa Branca, de 2017 a 2021.

(Reportagem de Brendan O'Brien e Doina Chiacu)