Trump anuncia três mortos em novo ataque contra lancha com "narcoterroristas da Venezuela"

15/09/2025 17h34

Os Estados Unidos realizaram um ataque contra uma lancha e mataram três pessoas a bordo no Caribe, anunciou nesta segunda-feira (15) o presidente Donald Trump, que assegurou que os falecidos eram "narcoterroristas da Venezuela".

"Esta manhã, seguindo minhas ordens, as Forças Militares dos Estados Unidos realizaram um SEGUNDO ataque (...) contra cartéis de narcotráfico e narcoterroristas extraordinariamente violentos", indicou Trump em sua rede Truth Social.

A mensagem de Trump é acompanhada por um curto vídeo em cores no qual se vê uma lancha de grandes dimensões em alto-mar, imóvel, e depois uma explosão que a destrói completamente. No vídeo, que parece ser de vigilância, observa-se ao menos uma pessoa dentro da embarcação.

As forças navais e aéreas americanas destacadas no Caribe já haviam abatido uma lancha, esta em movimento, há quase duas semanas, com um saldo de 11 mortos, "narcoterroristas", segundo o mandatário republicano.

"Nenhuma força americana resultou ferida neste ataque", assegurou Trump nesta segunda-feira, após advertir novamente aos narcotraficantes que, se insistirem em transportar drogas, "NÓS OS CAÇAREMOS".

