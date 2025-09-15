Tribinal de apelação dos EUA nega pedido de Trump para demitir Cook antes de reunião do Fed

Um tribunal de apelação rejeitou o pedido do presidente dos EUA, Donald Trump, para destituir a diretora do Federal Reserve (Fed) Lisa Cook um dia antes do início da votação do BC sobre as taxas de juros.

Espera-se que o governo Trump recorra rapidamente à Suprema Corte em uma última tentativa de destituir Cook antes da reunião do Fed. O processo movido pela diretora para impedir permanentemente sua demissão ainda precisa passar pelos tribunais.