Topo

Notícias

Tesouro: União paga R$ 542,09 mi em dívidas garantidas de entes subnacionais em agosto

Brasília

15/09/2025 11h21

A União honrou R$ 542,09 milhões em dívidas garantidas de entes subnacionais em agosto, informou o Tesouro Nacional nesta segunda-feira, 15. Sozinho, o Estado do Rio de Janeiro demandou R$ 288,98 milhões em pagamento de dívidas, pouco mais de 52% do total.

Em seguida, aparecem Minas Gerais, com R$ 102,12 milhões honrados (19%); Goiás, com R$ 74,30 milhões (14%); e Rio Grande do Sul, com R$ 73,47 milhões (13%).

No acumulado do ano, a União honrou R$ 6,99 bilhões em dívidas garantidas de entes subnacionais.

Os maiores mutuários são Rio de Janeiro (R$ 2,68 bilhões, ou 38,31% do total), Minas Gerais (R$ 2,48 bilhões, ou 35,51%), Rio Grande do Sul (R$ 972,82 milhões, ou 13,93%) e Goiás (R$ 592,51 milhões, ou 8,48%).

Ao todo, em agosto foram recuperados R$ 91,08 milhões em garantias honradas pela União.

Segundo o Tesouro, o baixo volume é explicado pelo fato de que grande parte das garantias honradas são com Estados que estão no Regime de Recuperação Fiscal (RRF), que têm benefício de suspensão temporária da execução de contragarantias.

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

Dino suspende pagamento de emendas 'com indícios de crimes' a 9 cidades

França: tribunal julga membros de associação que ajudou pessoas a morrer com remédio para eutanásia

Israel busca tornar Cidade de Gaza inabitável, diz especialista da ONU

Rubio promete a Israel 'apoio inabalável' na guerra em Gaza

'Careca do INSS' decide não depor, e reunião da CPMI do INSS é cancelada

'Careca do INSS' diz que não vai comparecer à CPMI, e sessão é cancelada

Israel ameaça Hamas "onde quer que esteja"; Catar sedia cúpula após ataque israelense a Doha

Mulher cai em bueiro de 3 metros de profundidade no centro de São Paulo

'Valorizar a vida é diário, de graça e imperdível, postou empresário dias antes de acidente

Água-viva cabeluda gigantesca de quase 2 metros assusta banhistas em praia

Emir do Catar acusa Israel de tentar boicotar as negociações sobre Gaza com ataque