Sanches: EUA já assinaram novas restrições de vistos; tarifaço deve escalar

Os Estados Unidos já definiram uma nova rodada de sanções contra o Brasil após a condenação de Jair Bolsonaro (PL), afirmou a colunista Mariana Sanches no UOL News - 2ª edição. Entre as medidas, estão restrições de visto a autoridades, em especial a ministros da Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal)..

Segundo Sanches, o secretário de Estado Marco Rubio anunciou que novas sanções econômicas podem vir, afetando produtos como aeronaves, suco de laranja e carne bovina. O governo americano alega perseguição política, enquanto o Brasil defende a independência do Judiciário.

Lembramos que já está em vigor uma tarifa de 50% sobre produtos brasileiros desde o último dia 6. Essa tarifa está atingindo quase 60% das exportações do Brasil para os EUA e esses 40% de itens que estão excluídos da sobretaxa também podem ser afetados. Existe a possibilidade de a lista de exclusão ser completamente extinta e todos os produtos brasileiros seriam taxados, o que seria um impacto muito grande.

Rubio não explicou exatamente quais medidas serão essas, mas fomos apurar. Uma fonte do governo Trump que toma parte nesse tipo de decisão me disse que até já estão assinadas as restrições de visto para autoridades brasileiras. Essa tomada de decisão é iminente. O entendimento do governo Trump é que não pode ficar só nisso, já que seria pouco.

Eles também estão trabalhando com a possibilidade de escalar tarifas contra o Brasil. Falamos, por exemplo, de produtos como aeronaves da Embraer ou suco de laranja. Uma série de produtos que voltaria ou estaria sob taxação. Seria um impacto econômico importante para o Brasil. Mariana Sanches, colunista do UOL

'EUA usam lawfare para pressionar', avalia Sakamoto

Para Leonardo Sakamoto, os EUA utilizam acusações de lawfare para pressionar o Brasil e influenciar decisões políticas internas, o que amplia o dilema do Congresso diante de sanções e críticas ao Judiciário.

Marco Rubio é um secretário de Estado de origem latina. Ele sempre olhou para a esquerda latino-americana com maus olhos. É óbvio que ele quer ver uma mudança de regime aqui no Brasil, à força, se necessário for, e ele vai fazer de tudo para que isso aconteça. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

'Eduardo Bolsonaro e Figueiredo impulsionam lobby', diz Sanches

Mariana Sanches aponta que Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo atuam nos EUA para ampliar sanções contra o Brasil e pressionar o STF, influenciando medidas como as restrições de visto e tarifas sobre exportações.

Ambos estiveram há duas semanas aqui em Washington em busca de novas sanções. Essa restrição de vistos tem tudo a ver com o trabalho que eles têm feito. São eles quem indicam os nomes e tudo mais, assim como a expectativa por sanções da lei Magnitsky contra a mulher do ministro Alexandre de Moraes, que é outra coisa que deve se concretizar nos próximos dias. Mariana Sanches, colunista do UOL

