Tarcísio pede autorização a Moraes para visitar Bolsonaro em Brasília

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), pediu autorização ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, para visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em Brasília na terça-feira, 16. Condenado a 27 anos de prisão, Bolsonaro está em prisão domiciliar por ter descumprido medidas cautelares.

A previsão era que Tarcísio viajasse a capital federal nesta segunda-feira, 15, para continuar as articulações pela aprovação da anistia a Bolsonaro pelo Congresso Nacional, mas ele adiou a viagem.

É a primeira vez que o governador paulista se encontra com o padrinho político desde que Bolsonaro foi condenado pelo STF na quinta-feira, 11. A última reunião entre os dois foi no início de agosto, dias após o ex-presidente começar a cumprir a prisão domiciliar.

Tarcísio é cotado para se candidatar a presidente da República no ano que vem. Como mostrou o Estadão, com a condenação de Bolsonaro, o Centrão aumentou a pressão para que o ex-presidente aponte o governador como seu herdeiro político ainda neste ano. Em contrapartida, os partidos que compõem o bloco trabalhariam para aprovar a anistia a Bolsonaro.

Depois de passar a semana retrasada em Brasília articulando a aprovação do projeto, Tarcísio optou pela discrição durante a reta final do julgamento de Bolsonaro. A expectativa é que ele retome as articulações na capital federal a partir desta terça-feira.

O governador fez uma série de gestos nas últimas semanas para se vacinar de críticas que vinha sofrendo no bolsonarismo. Ele disse que o primeiro ato como presidente da República será conceder indulto a Bolsonaro, criticou abertamente o STF e Moraes durante manifestação na Avenida Paulista e mergulhou de vez na tentativa de aprovar a anistia.