Tarcísio adia ida a Brasília por anistia e pede para visitar Bolsonaro

Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP) cancelou a viagem a Brasília que estava marcada para hoje. O governador pediu para visitar Jair Bolsonaro amanhã.

O que aconteceu

Tarcísio tenta herdar o espólio político do ex-presidente. A solicitação para visitar Bolsonaro foi confirmada por sua assessoria de imprensa. A viagem a Brasília hoje chegou a ser incluída na agenda e foi cancelada.

O governador frustrou a oposição, que tenta emplacar a votação da anistia na semana seguinte à condenação de Jair Bolsonaro. Tarcísio virou presença frequente em Brasília nas últimas semanas e tomou a frente da articulação pela proposta, ao mesmo tempo em que radicalizou o discurso.

A avaliação de Tarcísio é que articulação pela anistia está encaminhada. Ao encabeçar as negociações pelo perdão aos envolvidos no 8 de Janeiro, Tarcísio passou a contar com a simpatia de alas do bolsonarismo que tinham reservas a ele. Sua fala no ato de 7 de Setembro foi elogiada por este grupo.

Tarcísio se reuniu com diversos caciques políticos na última visita a Brasília. A lista inclui o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), que é quem decide as propostas que serão votadas.

Sinalizações têm sido dadas de que a anistia não avançará nos termos que a oposição deseja. O líder do PL, Sóstenes Cavalcante (RJ), distribuiu uma minuta que livrava todos os envolvidos com o 8 de Janeiro, o que devolveria a liberdade a Bolsonaro.

Apesar das dificuldades, Sóstenes pressiona para a anistia ser votada na quarta. Ele declarou que o projeto teria mais de 300 votos — são necessários 257 para a aprovação.

Amanhã, a Câmara avalia se a anistia entrará na pauta de votações desta semana. A reunião dos líderes dos partidos está marcada para as 10h.