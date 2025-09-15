Topo

Notícias

Tarcísio adia ida a Brasília por anistia e pede para visitar Bolsonaro

Tarcísio radicalizou o discurso no ato bolsonarista de 7 de Setembro - Amanda Perobelli - 7.set.2025/Reuters
Tarcísio radicalizou o discurso no ato bolsonarista de 7 de Setembro Imagem: Amanda Perobelli - 7.set.2025/Reuters

Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP) cancelou a viagem a Brasília que estava marcada para hoje. O governador pediu para visitar Jair Bolsonaro amanhã.

O que aconteceu

Tarcísio tenta herdar o espólio político do ex-presidente. A solicitação para visitar Bolsonaro foi confirmada por sua assessoria de imprensa. A viagem a Brasília hoje chegou a ser incluída na agenda e foi cancelada.

O governador frustrou a oposição, que tenta emplacar a votação da anistia na semana seguinte à condenação de Jair Bolsonaro. Tarcísio virou presença frequente em Brasília nas últimas semanas e tomou a frente da articulação pela proposta, ao mesmo tempo em que radicalizou o discurso.

A avaliação de Tarcísio é que articulação pela anistia está encaminhada. Ao encabeçar as negociações pelo perdão aos envolvidos no 8 de Janeiro, Tarcísio passou a contar com a simpatia de alas do bolsonarismo que tinham reservas a ele. Sua fala no ato de 7 de Setembro foi elogiada por este grupo.

Tarcísio se reuniu com diversos caciques políticos na última visita a Brasília. A lista inclui o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), que é quem decide as propostas que serão votadas.

Sinalizações têm sido dadas de que a anistia não avançará nos termos que a oposição deseja. O líder do PL, Sóstenes Cavalcante (RJ), distribuiu uma minuta que livrava todos os envolvidos com o 8 de Janeiro, o que devolveria a liberdade a Bolsonaro.

Apesar das dificuldades, Sóstenes pressiona para a anistia ser votada na quarta. Ele declarou que o projeto teria mais de 300 votos — são necessários 257 para a aprovação.

Amanhã, a Câmara avalia se a anistia entrará na pauta de votações desta semana. A reunião dos líderes dos partidos está marcada para as 10h.

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

Pelo menos 40 caminhões-tanque de combustível são queimados em ataque ligado à Al-Qaeda no Mali, dizem fontes

Jimmy Kimmel derrota recurso de George Santos sobre vídeos

Segundo corpo encontrado nos escombros do bar que explodiu em Madri

'Genocídio': Madri cancela contrato de ? 700 milhões com empresa israelense em meio à ruptura diplomática

MPF diz que Jovem Pan é 'indigna' de concessão e pede cassação das outorgas

Após brigas públicas, Carlos Bolsonaro elogia Michelle: 'Guerreira'

Líderes árabes e muçulmanos pedem revisão dos laços com Israel após ataque ao Catar

Moraes pede imagens de presídio para apurar visitas irregulares a Silveira

EUA e Reino Unido devem anunciar mais de US$10 bi em acordos durante visita de Trump, dizem autoridades

AgRural: plantio de soja avança no PR, mas falta de chuva limita semeadura em MT

China e EUA alcançaram um 'marco básico de consenso' sobre TikTok (agência estatal chinesa)