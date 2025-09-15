Topo

Superávit comercial ajustado da zona do euro sobe a 5,3 bilhões de euros em julho

15/09/2025

A zona do euro apresentou superávit comercial de 5,3 bilhões de euros em julho, segundo dados com ajustes sazonais publicados nesta segunda-feira, 15, pela Eurostat, como é conhecida a agência de estatísticas da União Europeia. Em junho, o bloco havia registrado saldo positivo menor, de 3,7 bilhões de euros, conforme número revisado.

Na comparação mensal, as exportações do bloco caíram 0,1% em julho, enquanto as importações recuaram 0,8%, também considerando-se ajustes sazonais.

No resultado sem ajustes, a zona do euro garantiu superávit comercial de 12,4 bilhões de euros em julho, menor do que o superávit de 18,5 bilhões de euros registrado em igual mês do ano passado, informou a Eurostat.

