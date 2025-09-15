STOXX 600 fecha perto de pico em 3 semanas com alta de ações de luxo antes de reunião do Fed

(Reuters) - O índice pan-europeu STOXX 600 fechou perto do maior nível em três semanas nesta segunda-feira, conforme as ações dos setores de luxo e de defesa o impulsionaram antes de reuniões importantes do Federal Reserve e de outros bancos centrais.

O STOXX 600 fechou em alta de 0,42%, a 557,16 pontos, com o setor de luxo, que subiu 1,9%, na liderança dos ganhos.

As marcas de moda LVMH e L'Oreal saltaram 2,7% e 1,9%, respectivamente, enquanto a Kering subiu 5,8%. A Brunello Cucinelli ganhou 5,6% depois que a J.P. Morgan iniciou a cobertura com uma recomendação de "overweight".

As ações francesas do setor de luxo ganharam destaque na esteira da morte do estilista Giorgio Armani, que incluiu em seu testamento instruções sobre a possível venda de sua grife, dando prioridade à LVMH, à L'Oreal e à EssilorLuxottica, líder no setor de óculos.

"Essa é uma das marcas de luxo privadas mais valiosas do mundo e, se ela se tornasse pública de alguma forma, isso seria extremamente encorajador para o setor como um todo", disse Fiona Cincotta, analista sênior de mercado da City Index.

O índice europeu aeroespacial e de defesa continuou com sua série histórica de altas, com um salto de 1,74% para um novo pico.

Investidores têm se voltado cada vez mais para as ações de defesa, à medida que os governos europeus aumentam os gastos militares para fortalecer a Otan e reduzir sua dependência dos Estados Unidos.

O setor tem alta de mais de 200% desde que a Rússia invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022.

As ações europeias de chips também impulsionaram o índice principal, com BESI, ASML e ASMI em alta entre 5,6% e 6%.

Os ganhos gerais do STOXX 600 também foram impulsionados pelas expectativas de que o Fed fará um corte de pelo menos 25 pontos-base na quarta-feira —— seu primeiro possível movimento de política monetária mais brando neste ano.

Vários bancos centrais anunciarão suas decisões de política monetária nesta semana, incluindo os do Reino Unido, Japão e Canadá.

Em LONDRES, o índice Financial Times recuou 0,07%, a 9.277,03 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX subiu 0,21%, a 23.748,86 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 ganhou 0,92%, a 7.896,93 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve valorização de 1,14%, a 43.053,72 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou alta de 0,57%, a 15.395,10 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 valorizou-se 0,24%, a 7.766,91 pontos.