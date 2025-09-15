Moraes encerra processo de 'Débora do batom' e determina pena em casa

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), determinou que a cabeleireira Débora Rodrigues Santos termine de cumprir sua pena de 14 anos de prisão em casa.

O que aconteceu

Não cabem mais recursos. Os advogados da cabeleireira não conseguiram reverter a pena, mesmo quando argumentaram que ela havia confessado o crime e pedido desculpas. O processo transitou em julgado em agosto.

O ministro mandou começar oficialmente a contagem do cumprimento da pena de Débora. O STF manteve a condenação dela a 14 anos de prisão em regime fechado. Mas ela já ficou dois anos na cadeia e fez várias iniciativas para abater a pena, como escrever uma carta de desculpas ao Supremo, trabalhar e ter sido aprovada no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio).

Filhos pequenos também motivam prisão em casa. Ela tem duas crianças, cumpre as condições impostas pela Justiça e não apresenta riscos à sociedade. Moraes já havia liberado que ela entrasse para o regime domiciliar em março.

Ela fica no regime domiciliar até o cumprimento integral de sua pena. A cabeleireira ficou famosa por pichar a expressão "Perdeu, mané" na estátua da Justiça, que fica em frente ao STF, durante os atos golpistas de 8 de Janeiro, enquanto manifestantes depredavam a praça do Três Poderes e pediam medidas de exceção, como o AI-5.