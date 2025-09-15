Topo

S&P 500 e Nasdaq atingem máximas históricas em semana de decisão do Fed; Tesla avança

15/09/2025 11h40

Por Purvi Agarwal e Ragini Mathur

(Reuters) - Os índices de ações S&P 500 e Nasdaq atingiram máximas históricas intradiárias nesta segunda-feira, começando a semana com a reunião de política monetária do Federal Reserve em alta, enquanto a Tesla subiu após a compra de papéis da companhia pelo presidente-executivo, Elon Musk.

Às 11h33 o índice Dow Jones subia 0,26%, para 45.951,16, o S&P 500 tinha alta de 0,49%, aos 6.616,24 pontos, e o Nasdaq avançava 0,64%, para 22.283,34 pontos.

O fabricante de veículos elétricos saltou mais de 6%, depois que registros regulatórios revelaram que Musk havia adquirido quase US$1 bilhão em ações da Tesla na sexta-feira.

Nesta semana, a decisão da taxa de juros pelo Fed será o centro das atenções, com os investidores esperando, em grande parte, um corte de 25 pontos-base na quarta-feira, após uma série de indicadores econômicos que apontaram para uma deterioração do mercado de trabalho.

Operadores estão precificando um total de 68,9 pontos-base de corte de juros até o final de 2025, mostraram dados compilados pelo LSEG.

"Todos estão prevendo pelo menos um corte (de 25 pontos-base), alguns estão pensando em 50 pontos-base. Isso é um exagero, mas o mercado certamente foi construído para um", disse Joe Saluzzi, codiretor de negociação de ações da Themis Trading.

"Qualquer valor menor que isso (25 pontos-base) seria uma grande decepção e teríamos uma liquidação muito, muito acentuada."

Os ganhos da Tesla impulsionaram o setor de bens de consumo discricionários do S&P 500 para seu nível mais alto em quase nove meses.

Já o setor de serviços de comunicação subiu devido ao impulso da Alphabet, controladora do Google, que atingiu US$3 trilhões em capitalização de mercado pela primeira vez.

Por outro lado, a Nvidia cedia, pesando sobre o setor de tecnologia. O regulador de mercado da China disse que continuará uma investigação sobre a líder em chips de inteligência artificial depois que descobertas preliminares mostraram que ela violou a lei antimonopólio do país.

(Reportagem de Purvi Agarwal e Ragini Mathur em Bengaluru)

