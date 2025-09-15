Topo

Óleo SOS Frizz acabou com fios espetados depois da secagem; confira review

Óleo SOS Frizz, da Riô SkinLab, vem em um frasco com 30 ml - Reprodução
Óleo SOS Frizz, da Riô SkinLab, vem em um frasco com 30 ml Imagem: Reprodução
Rafaela Polo
do UOL

Colaboração para o Guia de Compras UOL

15/09/2025 05h30

Não sou o Homem-Aranha, mas tenho uma dádiva e uma maldição: muitos fios novos. Se, por um lado, isso é ótimo para a saúde capilar, por outro é um pesadelo no dia a dia. Curtos e indomáveis, eles estão sempre em pé.

Recentemente descobri um produto que tem me ajudado muito com esse problema: o Riô SkinLab SOS Frizz. O óleo é leve, quase aquoso, e foi uma ótima escolha para o meu cabelo, que às vezes é oleoso e outras vezes ressecado.

O que eu gostei

Resolveu bem o frizz: costumo secar os fios com escova secadora, o que aumenta as chances de quebra. Com os cabelos novos, o frizz tinha virado meu "melhor amigo". Depois de usar o produto, percebi uma melhora significativa no aspecto do cabelo.

Teste do produto: lado direito com produto e lado esquerdo sem - Rafaela Polo/UOL - Rafaela Polo/UOL
Teste do produto: lado direito com produto e lado esquerdo sem
Imagem: Rafaela Polo/UOL

Embalagem prática: em vez de pump, ele vem com conta-gotas. Acho bem mais fácil para medir a quantidade certa e não correr o risco de espirrar produto para fora.

Cheiro ótimo: secar o cabelo pode deixar aquele aroma de "queimado", mas esse óleo salva. Depois da secagem, o perfume fica preso nos fios.

Sensação aquosa: não sou fã da textura oleosa nas mãos. Por ser quase uma água, esse óleo é muito mais agradável de aplicar.

Pontos de atenção

Sensação de que não rende: apesar de render bem, por ter essa textura mais aguada, pode dar a impressão de que é preciso usar mais produto do que realmente é necessário.

Para quem vale a pena

Se você sofre com frizz, pode ser que esse óleo traga a solução que trouxe para mim. Além disso, a Riô indica outros usos: para umectação, antes da academia (protege contra o suor), na praia e na piscina (como protetor térmico) e ainda com ação antipoluição.

