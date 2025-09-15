Sobreviventes de terremoto no Marrocos pedem mais ajuda em meio à alta do gasto com Copa do Mundo

Por Ahmed Eljechtimi

AZGOUR, MARROCOS (Reuters) - Enquanto as chuvas caíam nas Montanhas Atlas, no Marrocos, no início deste mês, Lahcen Abarda, de 72 anos, correu para reforçar a cobertura de plástico da barraca onde viveu nos últimos dois anos.

Vítima do terremoto de 2023 que matou quase 3.000 pessoas, Abarda diz que já teve que consertar sua barraca devido aos danos causados pelo sol e pelo vento, enquanto ainda espera a ajuda prometida para construir uma nova casa.

"Moro em tendas de plástico desde que minha casa foi destruída", disse Abarda, um agricultor de subsistência que divide a tenda com as duas filhas. "Sempre que pergunto, eles dizem que você se beneficiará mais tarde."

INVESTIMENTOS PARA COPA DE 2030

Dois anos após o terremoto de magnitude 6,8 no Marrocos, o ritmo dos esforços de recuperação frustrou muitas vítimas, e os críticos apontam um contraste com os investimentos rápidos do país em estádios e projetos de infraestrutura antes da Copa Africana de Nações em dezembro e da Copa do Mundo de 2030.

Na semana passada, no segundo aniversário do terremoto, dezenas de sobreviventes fizeram um protesto em frente ao parlamento marroquino em Rabat, pedindo ao governo que levasse a ajuda à reconstrução tão a sério quanto os projetos da Copa do Mundo.

Eles seguravam faixas com os nomes das aldeias destruídas pelo terremoto e gritavam slogans como: "Para onde foi o dinheiro do terremoto? Para festivais e estádios".

"Estamos felizes em ver grandes estádios, teatros e rodovias no Marrocos. Mas também existe um Marrocos marginalizado e esquecido que precisa de vontade política", disse Montasir Itri, líder do grupo de apoio aos sobreviventes do terremoto.

O governo gastou 4,6 bilhões de dirhams marroquinos (US$510 milhões) em ajuda habitacional para vítimas do terremoto até setembro, oferecendo 140.000 dirhams (cerca de US$15.500) em auxílio para casas totalmente destruídas e 80.000 dirhams para casas parcialmente danificadas.

Em comparação, destinou mais de 20 bilhões de dirhams para preparar estádios para torneios globais.

No geral, o sentimento no Marrocos é amplamente positivo em relação aos preparativos para a Copa do Mundo, que, segundo as autoridades, impulsionarão o perfil do país e trarão crescimento econômico e novos empregos.

Autoridades marroquinas negam priorizar os gastos da Copa do Mundo em detrimento dos esforços de recuperação do terremoto, e o primeiro-ministro Aziz Akhannouch elogiou o ritmo da reconstrução.

"Não há muitas tendas restantes", disse Akhannouch à TV estatal, prometendo abordar os casos restantes individualmente.

MARROCOS "DUAS VELOCIDADES"

Tendas desmontadas ladeiam a estrada que leva à vila de Sellamte, no Atlas, duramente atingida pelo terremoto. Muitos dos antigos moradores das tendas se mudaram para casas de concreto feitas com recursos da reconstrução.

Segundo dados do governo, das 59.675 casas danificadas no terremoto, 51.154 foram reconstruídas. As autoridades locais em Al Haouz informaram que apenas 4% das casas ainda não começaram a ser construídas. Elas também afirmaram que todas as tendas foram desmontadas.

Mas o grupo de Itri contesta esses números, dizendo que muitos sobreviventes ainda estão vivendo em tendas e, mesmo para aqueles que conseguiram novas moradias, a ajuda não tem sido suficiente.

O trabalhador da construção civil Mohamed Ait Batt disse à Reuters que recebeu apenas 80.000 dirhams para restaurar sua casa parcialmente demolida. Mas depois lhe disseram para se mudar para uma área perto da vila, sem receber ajuda suficiente.

"Estávamos planejando o casamento do meu filho, mas o dinheiro que recebemos não foi suficiente para a construção. Usamos todas as economias dele e ainda temos mais para fazer", disse ele, dentro da casa inacabada que divide com a esposa e a filha.

A cerca de uma hora de carro, na aldeia de Anerni, novas casas térreas de tijolos com fachadas uniformes substituíram a diversidade de casas tradicionais de barro, pedra e madeira, características do povo Atlas, de língua amazigh. Ao lado delas, há fileiras de abrigos improvisados de lata.

Dentro de uma delas, Aicha Ait Addi sentou-se em um tapete de plástico e serviu chá.

"Minha casa foi totalmente destruída. Quando reclamo, dizem que eu não morava aqui. Mas eu tenho um lar aqui. Querem que eu abandone minha aldeia?", questionou.

O Marrocos, onde algumas cidades desfrutam de padrões de vida semelhantes aos europeus, reduziu as taxas de pobreza de 11,9% em 2014 para 6,8% em 2024.

No entanto, suas áreas rurais ainda apresentam níveis de pobreza acima da média, de acordo com a agência nacional de estatísticas. O Rei Mohammed VI, que define a direção política do Marrocos, reconheceu essa desigualdade.

"Não é aceitável que o Marrocos -- hoje ou em qualquer momento no futuro -- seja um país de duas velocidades", disse ele em um discurso em julho, pedindo reformas para combater a pobreza rural.

(Reportagem de Ahmed Eljechtimi)