Setor financeiro impulsiona bolsas da Europa antes de decisões de juros de bancos centrais

Por Tristan Veyet e Johann M Cherian

(Reuters) - As bolsas de valores da Europa atingiram a maior alta em três semanas nesta segunda-feira, impulsionadas pelo setor financeiro antes de uma semana decisiva de reuniões de bancos centrais, incluindo a do Federal Reserve.

O índice pan-europeu STOXX 600 subia 0,5%, para 557,78 pontos, com bancos ganhando 0,9%.

O UBS subia 1,7%, após relatos de que o banco avalia se mudar para os Estados Unidos em resposta às propostas do governo suíço sobre novas exigências de capital.

Enquanto isso, o rebaixamento da recomendação de crédito soberano da França pela Fitch, na sexta-feira, não pareceu prejudicar a bolsa de Paris, cujo índice CAC 40 subia 1,2%, atingindo a maior alta em três semanas.

Bancos franceses como SocGen, BNP Paribas e Crédit Agricole subiam mais de 1% cada.

Vários bancos centrais vão anunciar decisões de políticas monetárias nesta semana, incluindo os do Reino Unido, Japão e Canadá, mas o foco dos investidores estará sobre o Fed.

. Em LONDRES, o índice Financial Times recuava 0,02%, a 9.281 pontos.

. Em FRANKFURT, o índice DAX subia 0,61%, a 23.841 pontos.

. Em PARIS, o índice CAC-40 ganhava 1,13%, a 7.913 pontos.

. Em MILÃO, o índice Ftse/Mib tinha valorização de 1,02%, a 43.001 pontos.

. Em MADRI, o índice Ibex-35 registrava alta de 0,59%, a 1.398 pontos.

. Em LISBOA, o índice PSI20 valorizava-se 0,30%, a 7.771 pontos.