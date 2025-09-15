Série "Adolescência", que trouxe à tona masculinismo nas redes, é uma das grandes vencedoras do Emmy

"Adolescência", produzida pela Netflix, foi o grande destaque da cerimônia do Emmy neste domingo (14), em Los Angeles, e levou oito prêmios, incluindo o de melhor minissérie. A série também foi premiada pela direção, roteiro e pelos desempenhos dos atores Erin Doherty e Owen Cooper, que interpreta Jamie Miller, acusado de matar uma menina de sua classe.

Cooper, com apenas 15 anos, levou o prêmio de melhor ator coadjuvante e tornou-se o mais jovem ator a vencer um Emmy. "Sinceramente, quando comecei essas aulas de teatro há alguns anos, eu não esperava acabar nos Estados Unidos, muito menos aqui", declarou.

Stephen Graham, que interpreta o pai do garoto influenciado por movimentos masculinistas nas redes sociais, foi eleito melhor ator em minissérie. "Nós não esperávamos que nossa série tivesse um impacto tão grande", disse.

Outra grande vencedora foi "The Studio", sátira da Apple TV+ sobre os bastidores de Hollywood, que levou 13 prêmios, incluindo a categoria de melhor comédia.

A série fez história ao conquistar o maior número de troféus já obtidos por uma primeira temporada nessa categoria. Seth Rogen, cocriador e protagonista, venceu como melhor ator por seu papel como um diretor criativo atrapalhado tentando salvar um estúdio em crise.

Sucesso de "The Pitt"

Na categoria de melhor série dramática, o prêmio foi para o drama hospitalar "The Pitt". Noah Wyle, que interpreta o chefe do pronto-socorro de Pittsburgh, foi eleito melhor ator em série de drama.

A série acompanha uma única guarda hospitalar ao longo de 15 episódios e aborda temas como aborto e violência armada. Ela também rendeu o prêmio de melhor atriz coadjuvante em série de drama para Katherine LaNasa.

A noite ainda teve momentos inesperados, como o protesto da atriz Hannah Einbider, que, ao receber o prêmio de melhor coadjuvante em comédia por "Hacks", criticou a polícia de imigração dos EUA e gritou "Libertem a Palestina!".

Para evitar discursos longos, o apresentador Nate Bargatze prometeu doar US$ 100 mil a uma causa social, descontando US$ 1 mil por segundo excedente nos agradecimentos. No fim, mesmo com o tempo estourado, ele manteve a doação.

(Com agências)