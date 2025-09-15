Topo

Senado dos EUA aprova Miran para assento na diretoria do Fed

15/09/2025 21h59

O Senado dos EUA aprovou um dos principais conselheiros econômicos de Donald Trump, Stephen Miran, para um assento na diretoria do Federal Reserve (Fed), dando à Casa Branca maior influência sobre o banco central apenas um dias antes do início da votação das taxa de juros.

A votação para confirmar Miran seguiu em grande parte as linhas partidárias, com 48 votos a favor e 47 contra. Ele foi aprovado pelo Comitê Bancário do Senado na semana passada, com todos os republicanos votando a favor e todos os democratas se opondo.

A nomeação de Miran gerou preocupações sobre a longa independência do Fed depois que ele disse, durante uma audiência, que manteria seu cargo como presidente do Conselho de Consultores Econômicos da Casa Branca, embora tirasse licença não remunerada. Os democratas do Senado alegaram que tal abordagem é incompatível com um BC independente.

