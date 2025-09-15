Novo estudo sugere que Wegovy pode reduzir pensamentos obsessivos em comida

Pensar em comida é algo natural no dia a dia de qualquer pessoa. A intensidade varia conforme o ambiente e comportamentos aprendidos. Mas, para quem tem sobrepeso ou obesidade, os pensamentos intrusivos e obsessivos dificultam a perda de peso e afetam a qualidade de vida.

Quase 60% das pessoas com obesidade ou sobrepeso experimentam uma constante ruminação mental sobre comida, chamada de "ruído alimentar". Ainda não há uma definição clínica, mas o fenômeno é documentado por médicos e pacientes como um sintoma fisiológico da obesidade, não um problema psicológico.

Agora, um novo estudo mostrou que quem usa Wegovy para perda de peso relata diminuição desses pensamentos obsessivos. Os achados foram apresentados no congresso da EASD (sigla em inglês para Associação Europeia para o Estudo do Diabetes), que acontece esta semana em Viena.

Como o estudo foi feito

Pesquisadores analisaram o uso da semaglutida 2,4 mg (Wegovy). Este é o medicamento com indicação em bula para tratar obesidade. Participaram do estudo 550 pessoas nos EUA, a maioria (86%) do sexo feminino com idade média de 53 anos. Destes, 81% estavam em tratamento há pelo menos quatro meses.

Foi usado um questionário de qualidade de vida validado. Os participantes foram perguntados sobre como o "ruído alimentar" os afetava atualmente e como era antes do início do uso da semaglutida. O estudo foi feito por pesquisadores da Novo Nordisk, fabricante do Wegovy, e da empresa de pesquisa de mercado Market Track LLC.

Resultados

Houve redução no número de pessoas com pensamentos obsessivos sobre comida. A proporção caiu de 62% para 16%.

O grupo de quem dizia gastar muito tempo pensando em comida diminuiu de 63% para 15%. Já os que relatavam ter pensamentos incontroláveis sobre comida reduziram de 53% para 15%.

Antes do tratamento, 60% falavam do impacto negativo dos pensamentos intrusivos. Depois de aderir à medicação, a proporção foi de 20%. Já o grupo que sentia que o "ruído alimentar" causava distração nas tarefas do dia a dia diminuiu de 47% para 15%.

Impacto positivo na mente

A pesquisa também contemplou diferentes áreas do bem-estar das pessoas:

64% relataram melhora na saúde mental;

76% disseram que ganharam mais autoconfiança;

80% afirmaram ter desenvolvido hábitos mais saudáveis.

Ainda não está claro se as melhorias estão relacionadas à redução do "ruído alimentar" ou à perda de peso em si. Mas é importante notar como a medicação ajuda na perda de peso e pode contribuir em questões comportamentais. O avanço nas pesquisas sobre o tratamento da obesidade dá sinais de que, cada vez mais, o cuidado não será apenas em torno do peso ou da glicemia, mas de fatores mentais em torno da doença crônica.

O conceito de 'ruído alimentar' dá nome a um sofrimento silencioso que impacta a saúde mental de milhões de brasileiros com obesidade. Ao comprovar cientificamente que podemos silenciar essa voz, não estamos apenas tratando o peso, mas combatendo o estigma e devolvendo a dignidade ao paciente.

Marília Fonseca, diretora da área médica da Novo Nordisk no Brasil, em comunicado à imprensa

O que é 'ruído alimentar'?

São pensamentos persistentes e indesejados sobre comida. Conforme relatos de pacientes e médicos, o fenômeno envolve preocupação constante com decisões relacionadas à alimentação, como quais alimentos comer, ingestão calórica, equilíbrio de macronutrientes e horário das refeições. A obsessão pode se tornar intrusiva e desagradável, levando à dificuldade de concentração.

Pode causar problemas sociais, mentais ou físicos. Uma pesquisa da WeightWatchers e STOP Obesity Alliance com 1.174 americanos mostra que é mais difícil para pessoas com obesidade (61%) manter um plano alimentar ou de exercícios físicos do que para pessoas sem essas condições (41%). A capacidade de fazer escolhas mais saudáveis também é mais desafiadora para quem tem sobrepeso ou obesidade (60%).

O uso de medicamentos que imitam o GLP-1 dá resultados positivos, segundo a pesquisa. De acordo com o estudo, 76% dizem ser mais fácil tomar decisões mais saudáveis, 72% conseguem seguir uma dieta e exercícios para perda de peso e 58% falam em melhora da concentração.

Como o remédio age no 'ruído alimentar'?

Agonistas de GLP-1 e GIP atuam em vias cerebrais. Substâncias como semaglutida e tirzepatida (Wegovy, Ozempic e Mounjaro) conseguem atravessar a barreira hematoencefálica (membrana que reveste o cérebro) e agir na região do cérebro responsável pelo controle da fome, saciedade e equilíbrio energético.

Wegovy mostrou efeito na área comportamental. Embora um plano alimentar faça perder peso, a fome pode não acabar por causa dos pensamentos ruminativos. Quando o sistema cerebral está desregulado, o corpo manda sinais o tempo todo de que precisaria comer. Então, tudo está relacionado à neuroquímica do cérebro.

Há três vias cerebrais importantes que regulam a busca por alimento. A primeira é a fome metabólica, que nos faz comer quando falta energia no organismo. Aqui, o hipotálamo tem papel importante, porque é a região do cérebro responsável pelo controle da fome, saciedade e equilíbrio energético.

A segunda via é da fome hedônica. É quando vamos em busca de uma comida por prazer —um chocolate, bolo ou torta específica—, um mecanismo comandado pelo sistema límbico, ligado à regulação emocional e respostas de prazer, incluindo os vícios. "Essa fome é um pouco perigosa, está associada com fenômenos do comer compulsivamente, comer por fissura", diz o pesquisador Licio Velloso, coordenador do Centro de Pesquisa em Obesidade e Comorbidades da Unicamp.

A terceira via é a da alimentação cíclica. Ela é influenciada pelo nosso ciclo circadiano e hábitos de vida, que nos faz separar as refeições (café da manhã, almoço e jantar) em determinados horários e ter um sinal para interromper a alimentação dentro daquele período.

Uso exige acompanhamento e compra só pode ser feita com receita

Medicamentos análogos ao GLP-1, como Ozempic, Wegovy e Mounjaro, só podem ser vendidos nas farmácias com retenção de receita médica. A medida foi determinada pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) em abril, quando a agência publicou uma instrução normativa.

Receita tem prazo de validade; é necessário levar as duas vias, sendo que uma delas fica retida no estabelecimento. Conforme a regra, o receituário deve estar dentro do prazo de 90 dias, a contar da data de emissão. Segundo a Anvisa, o objetivo da norma é tentar conter o uso indiscriminado desses remédios que, muitas vezes, são adquiridos sem prescrição e para uso fora das orientações da bula. O uso de medicamentos do tipo deve ser feito com acompanhamento médico.