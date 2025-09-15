Topo

Notícias

Sem torneios na semana, ranking da ATP se mantém sem mudanças

15/09/2025 11h59

Sem torneios do circuito na última semana por conta da disputa da Copa Davis, o ranking da ATP foi publicado nesta segunda-feira (15) sem mudanças, pelo menos nas primeiras posições, com o espanhol Carlos Alcaraz como número 1.

Alcaraz é seguido na lista pelo italiano Jannik Sinner (N.2), o alemão Alexander Zverev (N.3), o sérvio Novak Djokovic (N.4) e o americano Taylor Fritz (N.5), que formam o Top 5.

A primeira mudança só aparece na 49ª posição, com o alemão Daniel Altmeier subindo um degrau e ficando a apenas dois postos da melhor classificação de sua carreira.

O jovem João Fonseca, de 19 anos, continua como o único brasileiro dentro do Top 100, em 42º.

O circuito da ATP retornará às competições a partir da próxima quarta-feira, com os torneios de Chengdu e Hangzhou, na China, que marcam o início da turnê asiática.

-- Ranking da ATP publicado nesta segunda-feira, 15 de setembro de 2025:

1. Carlos Alcaraz (ESP) 11.540 puntos 

2. Jannik Sinner (ITA) 10.780

3. Alexander Zverev (ALE) 5.930

4. Novak Djokovic (SRV) 4.830

5. Taylor Fritz (EUA) 4.675

6. Ben Shelton (EUA) 4.280

7. Jack Draper (GBR) 3.690

8. Alex De Minaur (AUS) 3.545

9. Lorenzo Musetti (ITA) 3.505

10. Karen Khachanov (RUS) 3.280

11. Holger Rune (DIN) 3.090

12. Casper Ruud (NOR) 2.755

13. Felix Auger-Aliassime (CAN) 2.755

14. Andrey Rublev (RUS) 2.610

15. Tommy Paul (EUA) 2.510

16. Jiri Lehecka (CZE) 2.415

17. Jakub Mensik (CZE) 2.380

18. Daniil Medvedev (RUS) 2.370

19. Alexander Bublik (CAZ) 2.245

20. Alejandro Davidovich (ESP) 2.225

21. Francisco Cerúndolo (ARG) 2.135

...

42. João Fonseca (BRA) 1.129

ig/mcd/avl/cb/dd

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Anti-Islã e ex-hooligan: quem é o líder do mega ato da direita em Londres

BP Bioenergy bate recorde do Tiplam com embarque de açúcar ao Oriente Médio

Bessent descarta tarifa dos EUA sobre China contra petróleo russo se Europa não avançar primeiro

OMS apoia medicamentos para perda de peso em casos de obesidade e pede mudança de mentalidade

Como o PCC se consolidou como peça-chave no tráfico internacional de cocaína

Filha do ministro Edson Fachin é atacada e recebe cusparada em universidade do PR

Sem torneios na semana, ranking da ATP se mantém sem mudanças

Dino manda governo suspender repasses de emendas com 'indícios de crimes' e notifica PF

Dino suspende pagamento de emendas Pix 'com indícios de crimes' a 9 cidades

França: tribunal julga membros de associação que ajudou pessoas a morrer com remédio para eutanásia

Israel busca tornar Cidade de Gaza inabitável, diz especialista da ONU