Reino Unido faz esquema de segurança 'nível rei Charles' para receber Trump

Polícia britânica prepara arredores de Windsor para visita de Trump Imagem: Jordan Pettitt/Reuters
15/09/2025 10h35

O Reino Unido terá a maior operação de segurança desde a coroação do rei Charles 3º, em 2023, para a visita do presidente dos EUA, Donald Trump.

O que aconteceu

Chegada do republicano ao país europeu está prevista para amanhã à noite. No dia seguinte, ele participará de uma série de eventos com a família real no Castelo de Windsor.

Esquema de segurança especial em visitas de estado é praxe, mas ameaças potenciais levaram autoridades britânicas a aumentar esforços. O assassinato do ativista conservador Charlie Kirk em Utah, na última quarta-feira, e o atentado contra o próprio Trump durante ato de campanha, no ano passado, motivaram o reforço, segundo o New York Times.

Segurança contará com atiradores de elite e equipes de barco no rio Tâmisa. De acordo com as autoridades britânicas, agentes armados de toda a Inglaterra e do País de Gales foram enviados a Londres e a Windsor para reforçar as forças locais durante os três dias em que Trump estará na região.

Espaço aéreo ficará restrito. Serão utilizados drones e helicópteros da polícia para fazer o monitoramento.

Polícia de Vale do Tâmisa, responsável pela região de Windsor, já aumentou patrulha. Em preparação para a visita, as autoridades colocaram em prática medidas de segurança adicionais desde a semana passada.

Temos uma operação policial significativa em andamento, composta por diversas camadas de segurança. Você verá policiais uniformizados em terra. Haverá agentes de resposta armada, proteção do espaço aéreo e unidades da Marinha cobrindo o Tâmisa.
Inspetor-chefe da polícia britânica, Matthew Wilkinson, ao NYT

Trump ainda levará seus próprios seguranças

Integrantes do Serviço Secreto e da equipe de segurança pessoal do presidente dos EUA viajarão com ele. A limusine presidencial blindada também deve ir.

Departamento de Estado norte-americano costuma pedir que seus agentes possam portar armas. A informação é de um ex-integrante da segurança real consultado pelo NYT. Segundo ele, a solicitação costuma ser atendida.

Reino Unido tem regras bastante restritivas para porte de armas. Desde um ataque a tiros em uma escola na Escócia em 1996, uma verificação rigorosa passou a ser feita. A maioria das armas de fogo legalizadas no país são espingardas usadas no campo e em práticas esportivas.

