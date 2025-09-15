Como ficam patente, salário e pensão de Bolsonaro e militares condenados?

Topo

O ex-presidente Jair Bolsonaro em prisão domiciliar na casa dele em Brasília - Adriano Machado - 14.ago.2025/Reuters
O ex-presidente Jair Bolsonaro em prisão domiciliar na casa dele em Brasília Imagem: Adriano Machado - 14.ago.2025/Reuters
Do UOL, em São Paulo

15/09/2025 14h04

A perda de patente militar após uma condenação, como a de Jair Bolsonaro e de seus aliados militares, suspende o salário imediatamente, mas a família mantém benefícios, explica Fernando Capano, advogado doutor em direito de Estado pela USP, no UOL News, do Canal UOL.

Mesmo com a perda da patente de Bolsonaro, a família mantém a pensão pela "morte ficta", prevista no Estatuto dos Militares.

O STM [Superior Tribunal Militar] pode instaurar um processo de perda de patentes que não é um processo judicial, na verdade, é um processo administrativo cujo crivo, cujo juízo de valor, cuja opinião se faz no âmbito do STM. E lá ele pode sim, não só ele, mas todo e qualquer réu que tenha vínculo próprio com a administração militar, pode perder sim a sua patente.Fernando Capano, advogado doutor em direito de Estado pela USP

Ele destaca que a legislação militar prevê a "morte ficta", mecanismo que protege dependentes como cônjuge e filhos menores, mesmo após a exclusão do militar. Assim, a família recebe uma pensão equivalente ao salário do militar.

O salário fica suspenso. É exatamente por isso que chama morte ficta. Ela é considerada uma morte para todos os efeitos, mas é uma morte militar, isso está previsto na lei ,mas a família continua tendo direito à percepção dos seus vencimentos, como um vínculo previdenciário.Fernando Capano

Capano diz que a retirada de medalhas só pode ocorrer após a perda de patente de Bolsonaro, e depende de decisão final do presidente da República, após recomendação técnica das Forças Armadas.

Sim, há essa possibilidade, que é um desdobramento da decisão do STM. Embora isso esteja na esfera de competência do presidente Lula em última análise, por ser o chefe das Forças Armadas, cada uma das Forças terá que encaminhar a cassação dessas outorgas, desses títulos, para que posteriormente nós tenhamos esse efeito de cassação dessas medalhas e dessas honrarias. Mas é uma possibilidade, sim.Fernando Capano

