Como ficam patente, salário e pensão de Bolsonaro e militares condenados?

A perda de patente militar após uma condenação, como a de Jair Bolsonaro e de seus aliados militares, suspende o salário imediatamente, mas a família mantém benefícios, explica Fernando Capano, advogado doutor em direito de Estado pela USP, no UOL News, do Canal UOL.

Mesmo com a perda da patente de Bolsonaro, a família mantém a pensão pela "morte ficta", prevista no Estatuto dos Militares.

O STM [Superior Tribunal Militar] pode instaurar um processo de perda de patentes que não é um processo judicial, na verdade, é um processo administrativo cujo crivo, cujo juízo de valor, cuja opinião se faz no âmbito do STM. E lá ele pode sim, não só ele, mas todo e qualquer réu que tenha vínculo próprio com a administração militar, pode perder sim a sua patente. Fernando Capano, advogado doutor em direito de Estado pela USP

Ele destaca que a legislação militar prevê a "morte ficta", mecanismo que protege dependentes como cônjuge e filhos menores, mesmo após a exclusão do militar. Assim, a família recebe uma pensão equivalente ao salário do militar.

O salário fica suspenso. É exatamente por isso que chama morte ficta. Ela é considerada uma morte para todos os efeitos, mas é uma morte militar, isso está previsto na lei ,mas a família continua tendo direito à percepção dos seus vencimentos, como um vínculo previdenciário. Fernando Capano

Capano diz que a retirada de medalhas só pode ocorrer após a perda de patente de Bolsonaro, e depende de decisão final do presidente da República, após recomendação técnica das Forças Armadas.

Sim, há essa possibilidade, que é um desdobramento da decisão do STM. Embora isso esteja na esfera de competência do presidente Lula em última análise, por ser o chefe das Forças Armadas, cada uma das Forças terá que encaminhar a cassação dessas outorgas, desses títulos, para que posteriormente nós tenhamos esse efeito de cassação dessas medalhas e dessas honrarias. Mas é uma possibilidade, sim. Fernando Capano

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: