Topo

Notícias

Safra de milho verão do centro-sul deve alcançar 25,48 mi, estima Safras

15/09/2025 09h14

SÃO PAULO (Reuters) - A produção de milho da safra de verão 2025/26 deverá atingir 25,476 milhões de toneladas na região centro-sul do Brasil, contra 24,727 milhões na temporada anterior, estimou nesta segunda-feira a Safras & Mercado.

Segundo a consultoria, o crescimento da produção deve ser motivado por um aumento da produtividade média, que passaria de 7.068 quilos por hectare 2024/25 para 7.072 quilos por hectare, além de ampliação de 3% da área plantada, para 3,602 milhões de hectares.

(Por Letícia Fucuchima e Isabel Teles)

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

'Parecia uma eternidade': cão sofre com ausência de irmão humano e viraliza

Estudantes são mortos em colégio de Mianmar enquanto junta militar intensifica guerra aérea

CFTC/CBOT: fundos passam a apostar na queda da soja na semana até 9 de setembro

Trump anuncia acordo com a China sobre 'certa empresa' em meio a discussões sobre o TikTok

Trump diz que empresas e corporações não devem ser obrigadas a apresentar balanços trimestrais

Trump promete decretar emergência nacional em Washington por disputa com serviço de imigração

Trump anuncia acordo com China sobre 'certa empresa' em meio a discussões sobre futuro do TikTok

Trump informa que conversará com o presidente chinês Xi Jinping na sexta-feira

Assassinato de Charlie Kirk comove os EUA e reascende polarização política

Estrelas da televisão brilham no tapete vermelho do Emmy

EUA dizem que China divulga narrativas "falsas" sobre 2ª Guerra Mundial para pressionar Taiwan