Topo

Notícias

Rússia culpa Ucrânia por intrusão de drone na Romênia

15/09/2025 06h03

A embaixada da Rússia em Bucareste afirmou que a incursão de um drone no espaço aéreo da Romênia no fim de semana foi uma "provocação" da Ucrânia, depois que o embaixador russo foi convocado pelo Ministério das Relações Exteriores romeno devido ao incidente. 

A Romênia anunciou no domingo que convocou o chefe da representação diplomática russa para denunciar a "inaceitável" entrada de um drone russo em seu espaço aéreo no dia anterior. Um incidente que aconteceu após a incursão, na quarta-feira, de drones similares no espaço aéreo da Polônia.

O embaixador russo, Vladimir Lipayev, disse que a alegação de Bucareste de que a Rússia foi responsável pela intrusão "não tem fundamento". 

"Os fatos sugerem que foi uma provocação deliberada do regime de Kiev", afirmou a embaixada em um comunicado, no qual acrescenta que Bucareste não respondeu "de forma convincente" às perguntas apresentadas por Moscou.

A Romênia relatou a intrusão do drone na noite de sábado e afirmou que o aparelho era procedente da Rússia. Diante do incidente, o país, membro da UE e da Otan enviou dois caças F-16 e monitorou o aparelho até a saída do radar. 

O Ministério da Defesa romeno informou que o drone não sobrevoou áreas habitadas nem representou uma ameaça iminente para a população.

bur/ach/avl/pc/fp

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

Bombas de fragmentação deixaram mais de 1.200 mortos e feridos na Ucrânia desde 2022

EUA e China retomam negociações comerciais em Madri

Atividade industrial e consumo desaceleram na China em meio a dificuldades econômicas

Rússia culpa Ucrânia por intrusão de drone na Romênia

Série "Adolescência", que trouxe à tona masculinismo nas redes, é uma das grandes vencedoras do Emmy

'Adolescência' é o grande destaque do Emmy

SUS terá vacina contra vírus que causa bronquiolite: quem vai poder tomar?

'Recrutada para atirar': meninas viram assassinas de aluguel na Suécia

Moraes solta 1ª fugitiva do 8/1 deportada dos EUA por imigração ilegal

Anistia é 'ilegal', e não há preso político do 8 de Janeiro, dizem ONGs

Dentista faz dívida de R$ 400 mil por vício: 'Roubei os filhos pra apostar'