Rússia alerta Europa: iremos atrás de qualquer Estado que tomar nossos ativos

MOSCOU (Reuters) - A Rússia alertou os Estados europeus nesta segunda-feira que vai atrás de qualquer Estado que tente tomar seus ativos, após relatos de que a União Europeia está cogitando a ideia de gastar bilhões de dólares em ativos russos congelados para ajudar a Ucrânia.

Depois que o presidente Vladimir Putin enviou seu Exército para a Ucrânia em 2022, os Estados Unidos e seus aliados proibiram transações com o banco central e o Ministério das Finanças da Rússia e bloquearam de US$300 a US$350 bilhões em ativos soberanos russos, principalmente títulos de governo europeu, norte-americano e britânico mantidos em um depósito de títulos europeus.

A Reuters informou que a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, quer que a União Europeia encontre uma nova maneira de financiar a defesa da Ucrânia contra a Rússia usando os saldos de caixa associados aos ativos russos congelados na Europa.

O Politico noticiou que a Comissão Europeia está estudando a ideia de usar os depósitos em dinheiro da Rússia no Banco Central Europeu, provenientes de títulos vencidos de propriedade da Rússia, para financiar um "empréstimo de reparação" para a Ucrânia.

"Se isso acontecer, a Rússia perseguirá os Estados da UE, bem como os degenerados europeus de Bruxelas e os países individuais da UE que tentam se apoderar de nossa propriedade, até o final do século", escreveu o ex-presidente russo Dmitry Medvedev no Telegram.

A Rússia perseguirá os Estados europeus de "todas as formas possíveis" e em "todos os tribunais nacionais e internacionais possíveis", bem como "fora dos tribunais", disse Medvedev, que atua como vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia.

A Rússia afirma que qualquer apreensão de seus ativos equivale a um roubo por parte do Ocidente e minará a confiança nos títulos e moedas dos EUA e da Europa.

(Reportagem da Reuters)