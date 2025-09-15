Relíquia de Carlo Acutis, 1º santo 'millennial', é roubada de paróquia

Uma relíquia de Carlo Acutis, reconhecido como o 1º santo millennial, foi roubada de uma paróquia na Venezuela. A informação foi divulgada por uma organização católica, na última sexta-feira (10).

O que aconteceu

Um pequeno pedaço de tecido desapareceu da paróquia Santo Domingo de Guzmán, no estado de Mérida. O artefato é uma "relíquia de terceiro grau", ou seja, um objeto que foi tocado por Acutis.

Os funcionários do local denunciaram à polícia o desaparecimento do item, na última quinta-feira (9). Adrián García, coordenador do Grupo Juvenil San Carlo Acutis, diz 'manter a fé' no reaparecimento do tecido.

"Até agora, não há informações [sobre a relíquia] ainda está desaparecida. Confiamos em Deus que ela apareça. Tem grande valor espiritual", disse García.

O item precioso sumiu na mesma semana que Carlo Acutis foi elevado a status de santo durante uma cerimônia no Vaticano. O reconhecimento feito pelo papa Leão XIV aconteceu em um evento no dia 7 de setembro para 80 mil pessoas.

Carlos Acutis foi declarado santo após a Igreja Católica atribuir um milagre ao jovem, que morreu de leucemia em 2006. Ele também recebeu o apelido de 'influenciador de Deus' graças ao legado tecnológico: um site multilíngue documentando supostos milagres eucarísticos reconhecidos pela Igreja.