Reino Unido e EUA anunciarão acordos de tecnologia e energia durante a visita de Trump

Por Andrew MacAskill

LONDRES (Reuters) - Os Estados Unidos e o Reino Unido anunciarão acordos sobre tecnologia e energia nuclear civil durante a segunda visita de Estado do presidente dos EUA, Donald Trump, nesta semana, enquanto o Reino Unido espera finalizar as tarifas sobre o aço em um acordo comercial muito elogiado.

Trump e sua esposa, Melania, serão presenteados com uma demonstração de pompa real britânica durante sua visita na quarta-feira, incluindo um passeio de carruagem, um banquete de Estado, um sobrevoo de aeronaves militares e uma salva de tiros.

O governo britânico espera que o soft power da realeza atraia Trump, uma vez que busca estreitar os laços de defesa, segurança e energia com Washington, já tendo garantido um acordo tarifário favorável.

STARMER ESPERA SELAR TARIFAS MENORES

O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, receberá Trump em sua residência de campo em Chequers na quinta-feira para discutir um trabalho mais próximo, em questões como a Ucrânia, e com o objetivo de finalizar as prometidas tarifas comerciais mais baixas para o aço e o alumínio.

Um porta-voz de Starmer disse que os dois líderes assinariam "uma parceria tecnológica de liderança mundial". Os dois países também assinarão acordos multibilionários para desenvolver pequenos projetos nucleares que, em alguns casos, poderiam ajudar a alimentar novos centros de dados de inteligência artificial.

"O relacionamento entre o Reino Unido e os EUA é o mais forte do mundo", disse o porta-voz de Starmer aos repórteres. "Esta semana, estamos realizando uma mudança radical nesse relacionamento."

O líder britânico, um tecnocrata e autoproclamado socialista, e Trump, um político orgulhosamente imprevisível que levou o Partido Republicano ainda mais para a direita, superaram suas diferenças para desenvolver uma boa relação de trabalho.

Starmer foi o primeiro líder mundial a fechar um acordo econômico com Trump para reduzir as tarifas comerciais globais impostas pelo presidente norte-americano.

De acordo com esse acordo, os Estados Unidos disseram que planejavam reduzir as tarifas sobre as importações de carros, alumínio e aço. Embora os detalhes sobre as tarifas de automóveis tenham sido acordados em junho, o acordo para o aço e o alumínio ainda não foi finalizado.

"Quando se trata de aço, vamos nos certificar de que teremos um anúncio o mais rápido possível", disse o ministro de Negócios britânico Peter Kyle à BBC no domingo.

(Reportagem de Andrew MacAskill; Reportagem adicional de Sarah Young e Iain Withers)