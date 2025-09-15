Quem é Sushila Karki, a primeira mulher a se tornar premiê no Nepal

A ex-presidente da Suprema Corte do Nepal, Sushila Karki, 73, é a primeira mulher a ocupar o posto de premiê do país asiático. Ela foi conduzida ao cargo na última sexta-feira, após votação informal de jovens no app Discord.

Ativista anticorrupção em um país assolado pela corrupção

Sushila Karki nasceu em 7 de junho de 1952, na cidade de Biratnagar, no distrito de Morang, Nepal. Ela é a mais velha de sete filhos, de uma família de agricultores.

Iniciou sua carreira jurídica em 1979, após mestrado em direito pela Universidade Hindu de Banaras, na Índia. Quando estudante, Karki se associou ao Partido do Congresso Nepalês, que dominava a política no país.

Depois do mestrado, participou de movimento contra a monarquia. O ativismo pelo fim da centralização do poder nas mãos do rei levou Karki à prisão.

Enquanto jurista, Karki ficou conhecida por desafiar o establishment político. Ela assumiu o cargo de presidente da Suprema Corte do Nepal em 2016, como primeira mulher a ocupar o posto. No cargo, atuou no combate à corrupção e fez campanha pelos direitos das mulheres.

Partidos governistas tentaram articularar seu impeachment no ano seguinte. Ela chegou a ser afastada do cargo, sob alegação de parcialidade em decisões judiciais. A dstrituição foi ocorreu depois que Karki revogou a nomeação de um inspetor-geral da polícia escolhido pelo governo. Mas os políticos acabaram cedendo à pressão popular e Karki reassumiu a função.

ONU classificou processo de impeachment como "politicamente motivado". A avaliação foi do então alto comissário das Nações Unidas para os direitos humanos, Zeid Ra'ad al-Hussein.

Karki se demitiu da Suprema Corte em junho de 2017, ao atingir o limite de idade de 65 anos. Seu mandato durou menos de 11 meses.

No ano seguinte, ela publicou uma autobiografia entitulada "Nyaya" (que significa justiça, em nepalês). Na obra, a ativista aborda sua jornada pessoal como mulher na magistratura, os desafios diante da corrupção sistêmica e a tensão entre o Judiciário e a política.

Casada com ativista, premier é discreta na vida pessoal

Durga Prasai, marido de Karki, é ativista político e social no Nepal. Ele foi líder da ala jovem do Congresso nepalês que se envolveu no sequestro de um avião da Royal Nepal Airlines, em 1973, durante uma revolta contra a monarquia.

Agora, Karki ocupa interinamente o cargo de premiê do Nepal

Sushila Karki, primeira-ministra interina do Nepal, fala a autoridades em Catmandu Imagem: Prabin Ranabhat - 14.set.2025/AFP

Karki chegou ao cargo com apoio inédito de jovens via Discord. Karki assumiu após a renúncia de KP Sharma Oli.

Indignação contra privilégios herdados gerou movimento. Vídeos de filhos da elite ostentando riqueza viralizaram com hashtags como #ByeNepoBabies, que foi o estopim para que milhares de jovens se indignassem nas redes sociais contra a desigualdade social no país asiático.

Proibição das redes sociais empurrou protesto digital para as ruas. Em 8 de setembro, o governo nepalês bloqueou o Facebook e o Instagram, medida vista como censura.

Reivindicações geraram confrontos mortais e expuseram fragilidade do governo. A capital Katmandu foi palco de intensos protestos contra o governo na segunda e na terça-feira. Pelo menos 72 pessoas foram mortas e 191 ficaram feridas, segundo balanço divulgado hoje pelo secretário-chefe Eaknarayan Arya.

Nas ruas, símbolos da cultura pop construíram a identidade da revolta. Bandeiras piratas de One Piece ecoaram, e as máscaras de Guy Fawkes, usadas em protestos anteriores ao redor do mundo, também foram usadas.

Nepal repete padrão de levantes asiáticos, mas futuro segue em aberto. Como em Bangladesh e no Sri Lanka, a juventude pressionou pela queda do governo. Em conversa com o colunista do UOL Nelson de Sá, o cientista político e professor da Universidade de Edimburgo, Jeevan Sharma, avaliou que ainda é cedo para saber se os ganhos da revolução serão sustentados.

Quando assumiu a liderança do país, Karki disse que "não queria esse cargo". "Foi por causa das vozes das ruas que fui obrigada a aceitar", disse.

Devemos trabalhar de acordo com o pensamento da Geração Z. O que esse grupo exige é o fim da corrupção, boa governança e igualdade econômica.

Sushila Karki, em suas primeiras declarações públicas como primeira-ministra do Nepal

Mandato interino tem duração de seis meses, até eleições de 2026. Karki afirmou que seu governo será transitório e que entregará o poder ao novo Parlamento eleito em março.