Quem é o médico que perdeu visto dos EUA por elogiar assassino de Kirk

Médico atua há mais de dez anos como neurocirurgião, segundo perfil do LinkedIn Imagem: Reprodução/LinkedIn
do UOL

Colaboração para o UOL

15/09/2025 12h46

O médico brasileiro que teve o visto revogado pelos Estados Unidos por zombar da morte do influenciador de extrema-direita Charlie Kirk é neurocirurgião, com pós-graduação em patologia experimental pela UFPE (Universidade Federal de Pernambuco) e mais de uma década de atuação em hospitais públicos e privados do Recife.

Quem é o médico

Trajetória combina carreira pública e atuação privada. Ricardo Barbosa é formado pela UFPE (Universidade Federal de Pernambuco), onde concluiu mestrado em patologia/patologia experimental (2015-2017). No LinkedIn, cita atuação desde 2009 na rede pública, vinculada ao Hospital da Restauração, além de trabalhos na rede privada, como Unimed Recife e Hospital Esperança Olinda.

UOL busca confirmação oficial dos vínculos. A Secretaria de Saúde de Pernambuco e a Unimed Recife foram demandadas para esclarecer as informações. As respostas serão incluídas assim que houver retorno.

Clínica desligou o médico

Recife Day Clinic anunciou banimento definitivo. Além da neurocirurgia, Barbosa se apresenta como especialista em cefaleia e dor, foco que coincide com sua atuação na clínica. O desligamento veio logo após a repercussão do caso.

Clínica disse que opiniões eram pessoais e não refletiam seus valores. Em nota, a instituição afirmou que "as opiniões expressas recentemente por um médico que atendia em nossa instituição são estritamente pessoais e não refletem, em nenhuma circunstância, os valores e princípios desta instituição".

O que diziam os pacientes

Avaliações online destacavam dedicação e atendimento humanizado. No site Melhores.com, plataforma de avaliação de profissionais de saúde, o médico tinha nota máxima em dez avaliações. Uma paciente escreveu em 2023: "Muito atencioso, claro nas explicações, além de um atendimento humanizado, valorizando cada detalhe relatado pelo paciente". No Google, há quatro semanas, outra paciente afirmou: "Quero expressar minha imensa gratidão por todo o cuidado e dedicação com minha mãe. Muito obrigada de coração por não ter desistido dela em nenhum momento".

Imagem positiva ruiu após a polêmica. Em plataformas como o Google, multiplicaram-se críticas que questionam sua ética e empatia, citando diretamente o comentário sobre Kirk. "Meio contraditório você, que horror comemorando a MORTE, sendo que você sendo médico é pra salvar VIDAS", escreveu uma usuária há dois dias.

Mudança de percepção também afetou redes sociais. Os perfis de Barbosa no Instagram e no Facebook foram apagados depois da repercussão.

Notas de repúdio

SBN (Sociedade Brasileira de Neurocirurgia) repudiou a conduta. A entidade disse adotar medidas cabíveis e afirmou em nota: "A SBN reafirma, de forma categórica, que não compactua com quaisquer atos que se afastem dos princípios fundamentais da medicina".

Cremepe (Conselho Regional de Medicina de Pernambuco) abriu apuração. O órgão informou que seguirá o CPEP (Código de Processo Ético-Profissional), previsto na Resolução do CFM (Conselho Federal de Medicina) nº 2.306/2022. "Será seguido o rito processual previsto para a devida apuração do caso, e todas as sindicâncias instauradas pela autarquia tramitam sob sigilo processual, a fim de preservar a lisura e a efetividade da investigação", disse em nota.

O comentário do médico

Post em rede social desencadeou reação nos EUA. Ricardo Barbosa escreveu no Instagram: "Um salve a este companheiro de mira impecável. Coluna cervical", em referência ao assassinato de Charlie Kirk. A frase circulou em perfis de direita no Brasil e foi enviada a autoridades americanas.

Governo americano respondeu com revogação do visto. O vice-secretário de Estado, Christopher Landau, afirmou que Barbosa entrou em lista de estrangeiros inelegíveis para visitar o país.

O UOL procurou Ricardo Barbosa por WhatsApp para ouvir sua versão e saber como ele está após o episódio. O espaço segue aberto para manifestação.

