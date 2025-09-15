Topo

Pis/Pasep esquecido: que dia quem trabalhou de 1971 a 1988 recebe este mês?

15/09/2025 18h20

Se você trabalhou com carteira assinada ou como servidor público entre 1971 e 1988, é possível que você ainda tenha direito a valores esquecidos pertencentes ao antigo Fundo PIS/Pasep.

O que aconteceu

O ressarcimento dos valores pode ser requerido pelos trabalhadores que estavam na ativa entre 1971 e 1988 e possuíam contas com saldo vinculadas aos extintos fundos de cotas do PIS/PASEP. Em caso de falecimento do titular, os beneficiários legais podem fazer a solicitação.

O Ministério da Fazenda calcula que cada beneficiário pode, em média, receber cerca de R$ 2.800. O montante varia de acordo com quanto tempo a pessoa trabalhou nesse período e do salário que recebia, à época.

A consulta sobre a existência de valores e a solicitação de ressarcimento podem ser feitas pelo aplicativo FGTS ou através da plataforma digital REPIS Cidadão, desenvolvida pelo Ministério da Fazenda.

Quem solicitou o pagamento até 31 de agosto irá receber no dia 25 de setembro, uma quinta-feira. Já quem fizer a solicitação até o fim deste mês, terá o ressarcimento no dia 27 de outubro.

A CAIXA iniciou o ressarcimento dos valores esquecidos do PIS/PASEP em março deste ano. O pagamento acontece de acordo com o seguinte calendário:

Quem pode retirar

  • Trabalhadores que tinham saldo no Fundo PIS/PASEP antes da transferência dos recursos ao Tesouro Nacional.
  • Beneficiários legais, no caso de falecimento do titular.

Onde fazer a consulta

Onde fazer a solicitação

  • Pelo app FGTS.
  • Em qualquer agência da CAIXA.

Documentos necessários para a consulta e a solicitação

  • Documento oficial de identificação.

* Para beneficiário legal de um titular falecido, também será necessário apresentar:

  • Certidão PIS/PASEP/FGTS emitida pela Previdência Social com a relação de dependentes habilitados à pensão por morte; ou
  • Declaração de dependentes habilitados à pensão emitida pelo órgão que paga o benefício; ou
  • Autorização judicial ou Declaração de únicos herdeiros emitida em cartório, cumulada com autorização de saque assinada por todos os dependentes ou sucessores, se capazes e concordantes.

Como receber

  • O pagamento ocorre exclusivamente em conta CAIXA individual, da seguinte forma:
  • Por crédito em conta CAIXA, quando o beneficiário possuir conta corrente ou poupança ou Conta Digital.
  • Por crédito em Conta Poupança Social Digital, aberta automaticamente pela CAIXA, sem custos adicionais.
  • A movimentação das contas CAIXA digitais ocorre pelo App CAIXA Tem.

Origem

As cotas do PIS/PASEP correspondem aos valores depositados em nome de trabalhadores do setor público e privado entre 1971 e 04/10/1988, período em que o Programa de Integração Social (PIS) e o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) destinavam recursos para contas individuais vinculadas aos empregados. Esses depósitos deixaram de ser realizados em 05/10/1988 com a unificação no fundo PIS/PASEP. Posteriormente, com a extinção desse fundo em 2020, os saldos remanescentes foram transferidos para o FGTS e, mais recentemente, ao Tesouro Nacional.

Pis/Pasep esquecido: que dia quem trabalhou de 1971 a 1988 recebe este mês?

