Quadro eleitoral será o diapasão dos mercados

O quadro eleitoral já está posto. O desfecho do julgamento da trama golpista no Supremo Tribunal Federal (STF) deverá disparar movimentos e acomodações na política, da direita à esquerda.

O dólar, as expectativas de inflação e os juros vão passar por momentos de maior instabilidade a partir de dezembro deste ano. No fundo, estará em jogo a capacidade das diferentes plataformas político-partidárias de produzir sinalizações claras aos financiadores da dívida pública, aos investidores estrangeiros e à opinião pública.

Na última sexta-feira, enquanto escrevia este artigo, o dólar era negociado abaixo de R$ 5,40, patamar bastante inferior aos picos observados no final do ano passado. Trata-se de uma cotação cerca de 15% mais baixa.

A melhora não advém de maior confiança na economia brasileira, mas da sua combinação de um dólar enfraquecido pelas políticas tarifárias de Donald Trump. Em complemento, reflete o elevado diferencial de juros entre Brasil e EUA, um canto de sereias irresistível para os capitais que flutuam pelo mundo em busca de ganho fácil.

A perspectiva para a Selic é de uma redução, a partir do final deste ano, ou, no máximo, do início de 2026. Esse cenário materializa-se nos indicadores de inflação mais benignos, de um lado, e nas melhores estimativas do mercado para este e os próximos três anos. Ao menos, esta é a evidência coletada na Pesquisa Focus do Banco Central. Semanalmente, ela tem apontado uma redução nas projeções medianas.

Vale dizer que o atual governo cometeu um erro crasso. No lugar de motivar o Conselho Monetário Nacional (CMN) a discutir a meta de inflação de 3%, bastante baixa para o padrão da economia brasileira e até injustificável tecnicamente, preferiu atacar Roberto Campos Neto, cuja gestão à frente do Banco Central foi muito positiva.

O tempo mostrou que o juro alto não é fruto do desejo do presidente da autoridade monetária. Gabriel Galipolo segue o padrão técnico anterior e comprova que, na ausência de uma convergência mais clara da inflação à meta, reduções dos juros seriam intempestivas e infrutíferas.

Evidentemente, deve-se discutir a meta de inflação, mas o tempo para este governo conduzir uma discussão técnica à altura do tema, como disse, já passou. Agora, só no início do próximo mandato presidencial, desde que no bojo de uma política econômica capaz de forjar programas mais intensos de controle do crescimento da despesa pública e de retomar o superávit nas contas do governo em horizonte curto.

Mas o que esperar até lá?

As eleições devem funcionar como espécie de diapasão a afinar o comportamento dos mercados. Há uma expectativa, por parte dos agentes econômicos, no mercado financeiro, de que a eleição do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, poderia representar a adoção de uma política fiscal mais austera, colaborando para um quadro benigno para o dólar, a inflação e os juros. Independentemente do mérito, essa percepção será a principal força a guiar o comportamento dos principais ativos, entre dezembro deste ano e a eleição geral em outubro do ano que vem.

O mais interessante é o que esse movimento pode indicar no quesito da construção de planos econômicos coesos pelos postulantes à Presidência da República. A superação do problema estrutural instalado nas contas públicas é condição sine qua non para o país retomar uma trajetória de crescimento econômico sustentável.

É nesse aspecto que me desperta interesse a comparação dos cenários traçados, em 2014, para o que viria a ser o primeiro ano do mandato presidencial, com Aécio Neves ou Dilma Rousseff, em relação aos imaginados, agora, para 2027.

Lá, percebia-se que a questão fiscal havia chegado ao fundo do poço. Dívida elevada e crescente, déficits primários e nominais que se instalaram para persistir, na prática, até hoje. Vencesse a eleição Aécio Neves ou Dilma Rousseff, a agenda mínima de ajuste fiscal estrutural estava posta. Não por outra razão, prevaleceu o pragmatismo, e a presidente eleita optou por medidas de cortes de gastos e reestruturação de diversos programas orçamentários.

Para 2027, na esteira da velha ideia-força de repetição da história, ganhe quem ganhar, a agenda estará posta. A coloração partidária, desde que operante no espectro democrático, de respeito às instituições e às regras do jogo, não importará para essa questão. Pode-se afirmar que a agenda do ajuste das contas públicas é impositiva. A composição do programa a ser anunciado poderá variar, mas o objetivo de retomar a geração de superávits primários é inescapável.

As agendas fundamentais ao desenvolvimento econômico e social só encontrarão espaço político para florescer após a solução desse grave problema. A saúde financeira do Estado brasileiro está em jogo e, a despeito dos exageros próprios dos movimentos de mercado, sua sinalização para o mundo político é correta: o país melhorará se o vencedor, na batalha do convencimento e nas eleições, compreender a inevitabilidade dessa tarefa fundamental.