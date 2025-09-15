Projeção do Focus para crescimento do PIB de 2025 segue em 2,16%

Topo

Brasília

15/09/2025 08h49

A mediana do relatório Focus para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro em 2025 permaneceu em 2,16%. Um mês antes, era de 2,21%. Considerando apenas as 76 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, mais sensíveis a novidades, a estimativa caiu de 2,20% para 2,16%

O Banco Central aumentou a sua estimativa de crescimento da economia brasileira este ano, de 1,9% para 2,1%, no Relatório de Política Monetária (RPM) do segundo trimestre. Segundo a autarquia, a atividade continua resiliente, embora já seja possível observar "certa moderação" no ritmo de expansão.

No Focus, a estimativa intermediária do Focus para o crescimento da economia brasileira em 2026 passou de 1,85% para 1,80%. Um mês antes, era de 1,87%. Considerando só as 75 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, passou de 1,94% para 1,74%.

A mediana para o crescimento do PIB de 2027 passou de 1,88% para 1,90%. Quatro semanas antes, era de 1,87%. A estimativa intermediária para 2028 ficou estável, em 2,0%, pela 79ª semana seguida.

