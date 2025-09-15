Topo

Produção industrial da China sobe 5,2% e vendas no varejo avançam 3,4% em agosto

São Paulo

15/09/2025 07h22

São Paulo, 14/09/2025 - A produção industrial da China cresceu 5,2% em agosto, na comparação anual, informou o escritório de estatísticas do país, o NBS, na segunda-feira, 15 (pelo horário local).

O desempenho da indústria chinesa foi mais fraco do que o registrado em julho, quando houve alta de 5,7%.

As vendas no varejo chinês, por sua vez, avançaram 3,4% em agosto, na comparação anual. O resultado também veio abaixo do desempenho de julho, quando houve alta de 3,7%.

Já os investimentos em ativos fixos tiveram avanço anual de 0,5% nos primeiros oito meses do ano, na comparação com igual período do ano passado. A variação foi aquém do que o registrado de janeiro a julho, quando houve avanço de 1,6%.

*Com informações da Dow Jones Newswires

Contato: gabriela.silva@estadao.com

