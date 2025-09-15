Processamento de soja nos EUA cai 3% em agosto ante julho mas é recorde para mês

São Paulo, 15 - A indústria norte-americana processou 189,8 milhões de bushels (5,17 milhões de toneladas) de soja em agosto, de acordo com dados da Associação Nacional dos Processadores de Oleaginosas (Nopa, na sigla em inglês). O volume representa queda de 3% ante julho, quando o esmagamento totalizou 195,7 milhões de bushels (5,33 milhões de toneladas), mas aumento de 20% na comparação com igual mês do ano passado, quando foram processados 158 milhões de bushels (4,30 milhões de toneladas). O número também é recorde para o mês e veio acima das estimativas de analistas, de 182,9 milhões de bushels (4,98 milhões de toneladas).*Com informações da Dow Jones Newswires