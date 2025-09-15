Topo

Prio recebe licença para instalar poços de Wahoo, mostra documento

15/09/2025 17h53

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A petroleira brasileira Prio recebeu nesta segunda-feira licença do órgão ambiental federal Ibama para a interligação dos poços de seu campo de Wahoo, onde planeja iniciar a produção no próximo ano, segundo o documento da autorização visto pela Reuters.

Os poços de Wahoo, na Bacia de Campos, serão conectados ao navio plataforma chamado Frade, no campo de mesmo nome também operado pela Prio.

O documento detalha que a licença compreende a interligação submarina (tieback) de até onze poços -- sendo quatro produtores, dois injetores e cinco contingentes -- ao FPSO Frade.

O campo de Frade fica situado a aproximadamente 30 km do campo de Wahoo.

(Por Marta Nogueira)

