Topo

Notícias

Principal negociador comercial da China confirma acordo preliminar com EUA sobre TikTok

São Paulo

15/09/2025 13h17

O principal negociador comercial da China, Li Chenggang, confirmou, nesta segunda-feira, 15, ter fechado acordo preliminar para solucionar a operação do TikTok nos Estados Unidos, durante reunião com autoridades norte-americanas em Madri, na Espanha.

Em coletiva de imprensa, Li Chenggang disse que um entendimento é de interesse das duas partes, embora não tenha fornecido detalhes mais claros sobre os termos do acordo.

Segundo ele, Pequim se opõe a instrumentalização e politização da tecnologia e do comércio bilateral.

"Nunca vamos buscar acordo em detrimento dos nossos princípios, interesses das empresas e justiça internacional", garantiu o negociador.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Pelo menos 40 caminhões-tanque de combustível são queimados em ataque ligado à Al-Qaeda no Mali, dizem fontes

Jimmy Kimmel derrota recurso de George Santos sobre vídeos

Segundo corpo encontrado nos escombros do bar que explodiu em Madri

'Genocídio': Madri cancela contrato de ? 700 milhões com empresa israelense em meio à ruptura diplomática

MPF diz que Jovem Pan é 'indigna' de concessão e pede cassação das outorgas

Após brigas públicas, Carlos Bolsonaro elogia Michelle: 'Guerreira'

Líderes árabes e muçulmanos pedem revisão dos laços com Israel após ataque ao Catar

Moraes pede imagens de presídio para apurar visitas irregulares a Silveira

EUA e Reino Unido devem anunciar mais de US$10 bi em acordos durante visita de Trump, dizem autoridades

AgRural: plantio de soja avança no PR, mas falta de chuva limita semeadura em MT

China e EUA alcançaram um 'marco básico de consenso' sobre TikTok (agência estatal chinesa)