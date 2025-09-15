Pressão de Trump para reformular Fed lança sombra sobre reunião de política monetária

Por Howard Schneider

WASHINGTON (Reuters) - As autoridades do Federal Reserve estão se preparando para se reunir na terça-feira para uma reunião de dois dias em meio a preocupações crescentes sobre a independência do banco central e incertezas sobre a composição de seu comitê de definição de políticas, enquanto o presidente Donald Trump avança com um esforço apressado para reformular um pilar da economia dos EUA.

Espera-se que um tribunal federal de apelações decida nesta segunda-feira se a diretora do Fed, Lisa Cook, pode continuar em seu cargo enquanto o litígio sobre a tentativa de Trump de demiti-la estiver pendente, uma decisão que pode abalar o status do Fed como uma instituição amplamente livre da influência do Poder Executivo na definição da política monetária ou reafirmá-lo, pelo menos por enquanto.

Independentemente da decisão do tribunal, espera-se que haja um recurso imediato à Suprema Corte dos EUA, o que complicará ainda mais a situação de Cook para a reunião de política monetária desta semana.

Enquanto isso, espera-se que o Senado dos EUA confirme, nesta segunda-feira, Stephen Miran, chefe do Conselho de Consultores Econômicos da Casa Branca, para uma vaga na Diretoria do Fed, composta por sete membros, o que provavelmente posicionará o indicado de Trump para tomar posse rapidamente e participar da reunião desta semana como uma voz simpática aos apelos da administração por cortes acentuados nas taxas.

Trump repetiu nesta segunda-feira esse apelo, dizendo em uma publicação na mídia social em referência ao chair do Federal Reserve, Jerome Powell, que ele "DEVE CORTAR AS TAXAS DE JUROS, AGORA, E MAIS DO QUE ELE TINHA EM MENTE. O SETOR IMOBILIÁRIO VAI DISPARAR!!!"

O Fed tem sido cauteloso em cortar as taxas devido a preocupações com a inflação, mas espera-se que, no final de sua reunião na quarta-feira, ele reduza sua taxa de juros básica em um quarto de ponto percentual, para a faixa de 4,00% a 4,25%, já que as autoridades estão cada vez mais preocupadas com a queda acentuada no crescimento do emprego e com o aumento do desemprego.

É possível que haja mais cortes em outubro e dezembro, mas em um ritmo mais lento do que o demandado por Trump, já que o pedido do presidente por uma taxa de 1% para a política do Fed é visto pelos economistas como algo fora de sintonia com o que seria necessário para manter a inflação estável, na ausência de uma recessão.

A decisão de política do Fed, no entanto, pode ser menos o foco da reunião do que a chegada esperada de Miran e as implicações da próxima decisão de Cook sobre o banco central como instituição e a direção da política monetária dos EUA.

Trump também poderá substituir Powell quando o mandato do chefe do Fed no banco central expirar em maio próximo.

ABORDAGEM DE MIRAN PODE REVELAR PLANOS DE TRUMP

Em uma pesquisa recente realizada pelo Departamento de Economia da Duke University, 24 de 25 ex-integrantes e formuladores de políticas do Fed disseram que agora veem um risco "elevado", "sério" ou "extremo" de que um golpe na independência do Fed leve a uma política monetária muito frouxa e estimule o aumento da inflação -- o resultado esperado quando autoridades eleitas passam a ter influência sobre a política monetária.

"Se a confirmação e posse de Miran ocorrerem como esperado, ele poderá votar — e discordar, se quiser — na decisão sobre a taxa de juros do Fed nesta semana, além de apresentar um conjunto de projeções econômicas para inclusão no "dot plot" das ações esperadas sobre a taxa de juros, uma escolha que pode rapidamente revelar se ele concorda com o pedido de Trump por uma taxa de juros de 1%."

De fato, a abordagem de Miran para o cargo pode oferecer uma visão reveladora dos planos do governo Trump para o banco central. Na ausência de uma maioria no conselho para aprovar quaisquer mudanças radicais, Miran, cujo mandato em teoria só vai até 31 de janeiro, pode ter seu maior impacto pela frequência e intensidade com que fala publicamente sobre a política monetária, as operações do Fed, o estado da economia e coisas que ele acha que deveriam mudar - até mesmo a cultura do Fed que ele criticou duramente em escritos anteriores.

Para alguns analistas, o fato de essas questões estarem sendo levantadas é uma prova da perda de prestígio do banco central dos EUA, cujo isolamento da influência da Casa Branca no passado foi um dos pilares da confiança dos mercados financeiros globais no dólar como referência relativamente livre de riscos.

"Quanto mais tempo o Fed permanecer na mira política, maiores serão as chances de que o isolamento do Fed em relação à política partidária seja corroído, diminuindo um dos principais pilares de uma política monetária eficaz", disse Christopher Hodge, economista-chefe do Natixis para os EUA.

"Quarta-feira vai chegar e quarta-feira vai partir e vai se parecer com todas as outras reuniões do Fed... Não acho que veremos fogos de artifício", disse ele, acrescentando que as futuras reuniões de política podem mostrar divisões crescentes e "isso vai ser muito mais revelador sobre o dinamismo do Fomc (Federal Open Market Committee) nas próximas reuniões."

A decisão sobre Cook também é fundamental para a discussão.

A legislação que autoriza o Fed tem como objetivo manter os diretores do Fed livres de influência política na definição das taxas de juros, uma ideia que se baseia em décadas de prática do banco central e em estudos de caso que mostram que, quando as autoridades eleitas definem as taxas de juros, os resultados são ruins, principalmente a inflação excessiva.

Trump diz que Cook deveria ser removida da diretoria do Fed devido a alegações de que ela fez uma declaração falsa em um pedido de hipoteca residencial antes de entrar para a diretoria. Cook nega qualquer irregularidade e não foi acusada de nenhum delito.

O Fed havia dito anteriormente que seguiria qualquer decisão judicial sobre o status de Cook.