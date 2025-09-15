Topo

Por que sentimos formigamento e como saber se é algo grave ou passageiro

Na maioria das vezes, formigamento é algo passageiro - iStock
Na maioria das vezes, formigamento é algo passageiro Imagem: iStock
A sensação de formigamento, também chamada de parestesia, acontece quando há uma interrupção no caminho que os nervos percorrem para levar informações do corpo até o cérebro, passando pela medula espinhal. Esse "curto-circuito" temporário gera a famosa impressão de que a mão ou o pé "adormeceram".

Na maioria das vezes, trata-se de algo passageiro, provocado por posturas inadequadas, pressão sobre os nervos ou até desidratação. Um exemplo comum é dormir em cima do braço e acordar com ele dormente. Nesses casos, o desconforto some espontaneamente depois de alguns minutos.

Porém, quando o sintoma é persistente ou recorrente, pode estar ligado a problemas neurológicos ou metabólicos, exigindo investigação médica.

Causas transitórias x causas crônicas

Segundo especialistas, as origens do formigamento podem ser divididas em duas grandes categorias:

1. Transitórias (curta duração):

  • Pressão nos nervos por postura incorreta (ex.: apoiar-se sobre o braço);
  • Batidas em regiões sensíveis, como cotovelos ou mãos;
  • Retenção de líquidos durante a gravidez;
  • Movimentos repetitivos, que inflamam e comprimem nervos;
  • Desidratação acentuada.

2. Crônicas (persistentes):

  • Síndrome do túnel do carpo, que comprime o nervo mediano no punho e causa dormência, especialmente à noite;
  • Diabetes descontrolado, que pode lesionar nervos em mãos e pés;
  • Hipotireoidismo, que em alguns casos se associa a alterações nos nervos antes mesmo de outros sintomas aparecerem.

Em situações mais graves, doenças do sistema nervoso central, como AVC (acidente vascular cerebral) e tumores, também podem provocar parestesia. Mas, nesse caso, o formigamento não aparece sozinho: geralmente afeta apenas um lado do corpo e vem acompanhado de fraqueza muscular ou perda de sensibilidade.

Tratamento e formas de prevenção

O tratamento depende da causa do formigamento. Em casos ligados a doenças metabólicas, como diabetes, hipotireoidismo ou deficiência de vitamina B12, é preciso controlar a condição de base. Já na síndrome do túnel do carpo, podem ser indicados fisioterapia, uso de talas, medicamentos ou até cirurgia.

Quando o formigamento é passageiro, algumas medidas simples ajudam:

  • Mover as mãos e os braços;
  • Ajustar a postura;
  • Retirar acessórios ou roupas apertadas que comprimam nervos.

Para reduzir os riscos a longo prazo, a ciência recomenda:

  • Manter boa postura e evitar sobrecarga da coluna;
  • Fazer pausas durante atividades com movimentos repetitivos;
  • Controlar o diabetes e evitar excesso de álcool;
  • Garantir uma alimentação equilibrada, rica em vitaminas, especialmente a B12;
  • Procurar acompanhamento médico se o sintoma for frequente ou vier acompanhado de dor, perda de força ou alteração na cor da pele.

*Com informações de reportagem publicada em 10/12/2019

